Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Madonna este in cautarea unui bucatar care sa fie tot timpul la dispoziția ei și sa-i gateasca tot ceea ce ii place. Madonna are nevoie urgenta de un chef și este dispusa sa ofere un salariu foarte bun. Artista este dispusa sa plateasca un salariu de 10.000 de euro pe luna. Insa,…

- Ținuta cu care Speak s-a prezentat la cel mai recent eveniment monden, a starnit diferite reacții. Pentru a nu da greș, artistul s-a imbracat casual, intr-o ținuta neagra, cu o pereche de pantofi sport negri. Pana aici, nimic ieșit din comun, Dar pentru a veni in completarea ținutei Speak, a ales un…

- Actrița Bella Thorne a avut o apariție jenanta pe covorul roșu, la premiera unui film care a avut loc in California. Vedeta hollywoodiana Bella Thorne a șocat pe toata lumea cu apariția pe care a avut-o la o vizionare afilmului „I Still See You”, thriller in care joaca. Foarte atenta la accesoriile…

- Anda Adam a incins imaginația barbaților, dupa ce a facut publice trei fotografii in care apare intr-o rochie absolut spectaculoasa. Deși are maneci lungi, ținuta este foarte scurta și o croiala, care i-a lasat umerii dezgoliți. Efectul a fost unul extrem de colorat, avand in vedere ca materialul outfit-ului…