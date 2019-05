Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru o adolescenta de 11 ani. Copila a ramas insarcinata in urma unui viol. Barbatul care a abuzat-o este un tanar de 26 de ani. Copilei din statul american, Ohio, ii este...

- Ana Mocanu, una dintre cele mai focoase prezențe din showbizul romanesc a trait o adevarata drama! Pe vremea cand era doar o copila, fosta asistenta „pacatoasa” a fost la un pas sa fie victima unui viol.

- Pe Morgana o știe toata lumea și o vedem mereu cu zambetul pe buze și extrem de fericita. Cu toate acestea, manelista a trecut prin momente cumplite in urma cu cațiva ani, atunci cand a ramas insarcinata și a pierdut sarcina.

- Peste 10.000 de case demolate și cartiere rase de pe harta Bucureștiului, la ordinele președintelui Nicolae Ceaușescu. Ce voia sa construiasca pe temelia suferinței a peste 50.000 de bucureșteni. Cine iși mai amintește de frumosul și impunatorul cartier Uranus?

- Ies la iveala detalii șocante din viața unei fetițe din Arad! Dupa ce a fost luata in plasament de doi parinți, aceștia au aflat ca micuța fusese abuzata de nenumarate ori in casa de tip familial in care a locuit inainte de a fi luata in plasament.

- Incepe procesul pentru moartea Florenciei Di Marco: mama ei va fi judecata pentru ca i-a permis barbatului ei sa o abuzeze. Victima avea 12 ani și a fost violata și strangulata cu sange rece. Tatal sau vitreg s-a sinucis in inchisoare dupa ce a fost arestat.

- Drama fetiței in varsta de 11 ani a readus in atenție discuțiile din Argentina privind legea avorturilor, care permite ca intreruperea de sarcina sa fie facuta pana la 14 saptamani. Fata, care a fost violata de bunicul ei, nu și-a dorit sa devina mama de la o varsta la care celelalte fetițe inca se…