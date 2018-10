Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Lady Gaga a confirmat faptul ca s-a logodit cu agentul sau, Christian Carino, cu care are o relație de aproape doi ani, iar evenimentul a fost oficializat cu un inel cu diamant roz in valoare de 400.000 de dolari, potrivit contactmusic.com. Fericita veste vine la doua luni dupa…

- Cantareața in varsta de 31 de ani a cheltuit 29,5 milioane de dolari pentru o casa cu cinci etaje din New York. Iata pe ce a dat banii!Apartamentul situat in zona exclusivista Welsh Chelsea, din New York, a fost deținut anterior de designerul Karim Rashid și i-a starnit imediat

- Cantarețul canadian The Weeknd și membrii duoului francez Daft Punk sunt acuzați de plagiat in cazul piesei „Starboy”, de poeta și cantareața Yasminah, care le cere despagubiri de 5 milioane de dolari, potrivit contactmusic.com. Single-ul „Starboy” a fost lansat in 2016 și a fost inclus pe albumul artistului…