- Giovanni Becali, cel care are firma care il impresariaza pe Eugen Neagoe, a reacționat pentru prima data dupa atacurile fanilor lui Dinamo. Giovanni Becali susține ca nu are nicio implicare in numirea lui Eugen Neagoe și ca nu ințelege acuzele fanilor dinamoviști. „Eu sunt in afara fotbalului. Firma…

- Este femeie de afaceri, mama si iubita, dar nu se plange deloc! Bianca Dragusanu este o femeie extrem de activa iar, in direct la Star Matinal, vedeta a explicat cum este viata ei, cat doarme, cine o machiaza si cum reuseste sa tina pasul cu toate.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat luni numirea Cynthiei Germanotta, mama cantaretei Lady Gaga, ca Ambasadoare a Bunavointei pentru Sanatate Mintala, la inaugurarea Adunarii anuale a organizatiei, scrie agerpres.ro.

- www.spynews.ro va prezinta imagini in premiera din primul sezon "Insula Iubirii"! Diana si Aurel, din nou concurenti in Thailanda, au parte de scene fierbinti inca din prima noapte petrecuta acolo.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis sambata seara, pe pagina sa de Facebook, ca le multumeste celor 45.000 de olteni de la mitingul din Craiova.„Le mulțumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii susțina pe primii 15 candidați ai PSD pentru alegerile europarlamentare.…

- Darren Carvill, in varsta de 38 de ani, era angajat contabil la o firma, dar era bataia de joc a tuturor colegilor. Satul sa fie umilit, Darren s-a gandit sa se razbune. A luat 150.000 de lire sterline, aproape 200.000 de euro, din contul firmei și i-a "spart" pe toți intr-o singura noapte pe zece escorte,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost alertat azi-noapte sa intervina la un accident care a avut loc intre Vulcan și Cristian. Șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina, care se pare ca s-a rostogolit de mai multe ori pe campul de la marginea drumului și a ramas pe capota. „La…