- Lady Gaga este din nou singura! La trei luni de cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu inginerul de sunet Dan Horton, artista a confirmat de Instagram ca s-a desparțit de acesta. „O femeie ce urmeaza sa se casatoreasca și o doamna singura”, a scris Gaga intr-un InstaStory in care apare alaturi de prietena…

- Cântareata pop Lady Gaga a cazut de pe scena în timp ce dansa cu un fan în cadrul celui mai recent concert pe care artista americana l-a sustinut în turneul ei "Enigma", organizat în regim de rezidenta artistica în Las Vegas, relateaza Agerpres.În…

- Cantareata si actrita americana Miley Cyrus si actorul australian Liam Hemsworth au decis sa se desparta la doar 8 luni dupa casatorie. Miley (26 de ani) si Liam (29 de ani) au anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca se despart, dupa ce au trait o poveste de iubire cu multe suisuri si coborasuri,…

- Cantareata americana Lady Gaga se confrunta cu o acuzatie de plagiere a cantecului sau laureat cu Oscar ''Shallow', pentru care ar putea plati daune de "milioane de dolari", desi avocatul sau neaga deocamdata orice actiune legala in acest sens, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.…

- Inginerul de sunet Dan Horton este noul iubit al cantaretei Lady Gaga, a informat marti revista People, care a publicat fotografii in care vedeta este vazuta sarutand un barbat, relateaza EFE. Horton, 37 de ani, a lucrat ca inginer de sunet pentru vedeta in varsta de 33 de ani. Imaginile publicate de…

