- Lady Gaga a anunțat ca va lansa o linie de cosmetice pentru Amazon. Brandul, Haus Laboratories, va fi lansat in luna septembrie in peste 12 țari. Artista, care a caștigat anul acesta un Oscar pentru piesa „Shallow”, a declarat ca Amazon a fost partenerul ideal deoarece a imbrațișat mesajul ei de acceptare…

- Serviciul de streaming live a conținutului video legat de jocuri video a Amazon ― Twitch ― a devenit una dintre cele mai importante platforme din industrie. Sumele de bani implicate sunt surprinzatoare: cei mai buni gameri profesioniști fac pâna și 50.000 de dolari pe ora.Citește mai departe,…

- Actorul Robert Downey Jr. și-a prezentat noua sa organizație care trebuie sa salveze planeta in zece ani, folosind tehnologii avansate. Starul de la Hollywood a anuntat, marti seara, la conferinta „Re:Mars” a Amazon, ca pune bazele unei organizatii care va folosi tehnologii avansate pentru protejarea…

- Mutata de ceva vreme in India, unde canta, danseaza și joaca in filmele de la Bollywood, Iulia Vantur poate spune ca a devenit una dintre vedetele lor. Cu toate acestea, nu și-a uitat publicul din Romania. Pregatește un film despre care spune ca va ajunge și la noi! Viața in India ii priește Iuliei…

- Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a atins un nivel record, in timp ce capitalizarea bursiera a Microsoft a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal. Rezultatele financiare dezamăgitoare ale conglomeratului 3M au afectat evoluţia indicelui Dow Jones…

- Mult asteptata platforma de streaming video Disney+, viitoare rivala a Netflix, va fi disponibila incepand din 12 noiembrie in Statele Unite in baza unui abonament de 6,99 de dolari pe luna, au anuntat joi reprezentantii acestui gigant din industria media si de divertisment. Prin comparatie,…