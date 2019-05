Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar 13 ani s-a electrocutat, dupa ce s-a urcat pe un tren, in Bucuresti, insa din primele informatii ar fi in viata. Echipele de interventie se afla la fata locului. Evenimentul ar fi avut loc in Chitila, a informat observator.tv. Copilul are arsuri de gradul 3 si 4. Recent, o tanara studenta…

- Oana Zavoranu a vorbit despre regretatul creator de moda Razvan Ciobanu. Aceasta a afirmat ca designerul a cautat-o de mai multe ori pentru a-i cere ajutorul. "Razvan era un om controversat, eu il cunoșteam...Mie imi pare rau ca sunt astazi in postura parerologului, Razvan era un om cu probleme emoționale.…

- Fotbalistul a postat, vineri, un filmuleț pe Instagram care a atins inimile internauților, adunand 31.859.759 de vizualizari. Cristiano Ronaldo il strange in brațe pe Mateo, fiul lui de un an, dupa ce acesta inscrie un gol in poarta. Lovitura lui Mateo ii aduce lui Cristiano Ronaldo un strigat de bucurie.…

- Cel de-al saselea sezon iUmor sta sub semnul roastului, astfel ca nici in cea de-a zecea editie a show-ului, difuzata diseara, de la 20:00, la Antena 1, juratii nu vor scapa de acest „tratament”. De data aceasta, persoana care ii va "toca" marunt si ii va "fierbe" la foc mic va fi nimeni alta decat…

- Maia Morgenstern a ramas in cinematografia mondiala drept interpreta unui rol onorant, dar extrem de solicitant și de greu, acela al Fecioarei Maria, in filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson in 2004. Portretizarea Mariei facute de Maia in filmul regizat de Mel Gibson despre ultimele 12…

- Ținute savuroase, pline de culoare, stralucitoare, care mai de care mai atractive. Toate au defilat pe covorul roșu al Global Awards, joi seara. Intr-o seara dedicata muzicii, nume importante din lumea muzicii au luat cu asalt Londra pentru a participa la Global Awards 2019, eveniment organizat la Eventim…

- Lady Gaga si Bradley Cooper au reușit sa faca valva in presa internaționala dupa seara de decernare a Premiilor Oscar 2019. Cei doi au susținut un moment muzical pe scena care a dat naștere unor zvonuri cum ca ar trai o poveste de dragoste in secret. Lady Gaga si Bradley Cooper au parut foarte apropiați…