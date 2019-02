Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Lady Gaga a infirmat zvonurile potrivit carora ar avea o relatie amoroasa cu actorul Bradley Cooper, dupa ce inregistrarea video a duetului interpretat de cei doi artisti la gala premiilor Oscar 2019 a devenit virala, informeaza joi Press Association. Lady Gaga si…

- Potrivit presei internașionale, supermodelul Irina Shayk i-afi dat unfollow pe Instagram lui Lady Gaga, chiar inaintea momentului plin de tandrețe pe care Bradley Cooper și celebra cantareața l-au avut in timpul interpretarii piesei Shallow , la Oscaruri.

- Lady Gaga a vorbit in premiera despre duetul sau cu Bradley Cooper, de la gala Premiilor Oscar, moment care a ridicat multe sprancene din cauza apropierii dintre cei doi. Artista americana in varsta de 32 de ani a fost invitata aseara in emisiunea lui Jimmy Kimmel și i-a marturisit gazdei sale ca și-a…

- Lady Gaga si Bradley Cooper au reușit sa faca valva in presa internaționala dupa seara de decernare a Premiilor Oscar 2019. Fie este vorba de un talent actoricesc de milioane și o regie bine gandita, fie cei doi chiar ascund ceva in spatele relației stranse de prietenie pe care o afișeaza cu dezinvoltura…

- Lady Gaga și Bradley Cooper au o chimie rar intalnita pe platourile de filmare, insa fanii din intreaga lume sunt de parere ca intre cei doi actori este ceva mai mult. Iar momentul in care au interpretat piesa „Shallow” la Premiile Oscar a incins spiritele. In urma colaborarii pentru filmul „A Star…

- Elton John a facut un pariu inedit cu producatorul piesei „Shallow”, Mark Ronson. Celebrul cantareț și-a pariat casa, fiind sigur ca aceasta melodie, care a devenit un hit, va caștiga premiul Oscar. In cadrul emisiunii „Rocket Hour” de la radio Beats 1, Elton John a vorbit despre colaborarea lui Ronson…

- Piesa „Shallow”, interpetata de Lady Gaga și Bradley Cooper,a fost desemnata „Best Original Song” la premiile Golden Globes. Povestea celei de-a 76-a ediții a Globurilor de Aur a fost marcata in profunzime de echilibrul perfect intre muzica și film, datorita nominalizarilor primite de producții cinematografice…

- Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriza. In ciuda predicțiilor ca filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, in care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasa doar cu premiul pentru cel mai bun cantec („Shallow”). In schimb, Rami…