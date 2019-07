Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a anuntat marti ca isi va lansa o linie de cosmetice ce va fi vanduta exclusiv prin Amazon (AMZN.O). Brandul, numit Haus Laboratories, va fi lansat in septembrie si va putea fi cumparat din aproximativ 10 tari, inclusiv Statele Unite, Germania si Japonia, potrivit Amazon. Cel mai mare retailer…

- S-a vorbit mult despre o posibila relatie dintre vedeta pop si actorul american, afirmatii respinse de cei doi protagonisti. Dar zvonurile au inceput sa se inmulteasca. In Touch Weekly, revista de scandal americana, a publicat saptamana aceasta pe prima pagina o fotografie a celor doi, speculand…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca tinerii care erau intr-o tabara in Japonia si au ramas, in drum spre casa, pe aeroporturile din Tokyo sau Milano au plecat spre Bucuresti. Totodata, ministrul ...

- Duet intre artiști buzoieni pe una dintre cele mai iubite piese din ultimii ani, la nivel internațional. Este vorba despre piesa „Shallow”, cantata de Lady Gaga și Bradley Cooper pe coloana sonora a celebrului film nominalizat la Oscar, „A star is Born”. Celebrul duet a fost pus in scena la Buzau de…

- La 20 mai 2018, se inaugura noul Cinematograf „București” din Pitești. De atunci și pana in prezent, in weekend-uri, au fost prezentate un numar de 108 filme și am organizat 10 sesiuni Q&A cu actori, regizori, producatori și scenariști romani. Aniversarea primului an de existența a cinematografului…

- Academia de film americana (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) a decis prin vot sa nu isi modifice in acest an regulamentul de eligibilitate la premiile Oscar, cele mai importante trofee atribuite la Hollywood, dand astfel castig de cauza companiei Netflix, Amazon si altor servicii…

- Președintele Comisiei pentru politica externa, senatorul Cristian Dumitrescu, a avut joi, 18 aprilie 2019, o intrevedere cu E.S. Hitoshi Noda, ambasadorul Japoniei la București. Senatorul Cristian Dumitrescu a adresat felicitari noului ambasador japonez cu ocazia numirii in funcție și l-a asigurat de…