Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga este una dintre cele mai indragite artiste la nivel internațional, iar piesa ”Shallow”, de pe coloana filmului ”A star Is Born”, a ajutat-o sa-și implineasca un vis, acela de a obține un premiu Oscar. Artista a obținut, de asemenea, primul premiu al Academiei, precum și primul premiu Bafta,…

- Piesa „Shallow”, cantata de Lady Gaga si Bradley Cooper, premiata cu Oscar, a ajuns pe primul loc in topul Billboard Hot 100 dupa 22 de saptamani de la lansare, informeaza News.ro.Citește și: Studiourile Amazon au anuntat ca pregatesc un documentar despre grupul Jonas Brothers Melodia…

- Lady Gaga a pus capat speculațiilor aparute pe rețelele de socializare online privind o posibila relație sentimentala a sa cu actorul Bradley Cooper, comparand aceste platforme cu "toaleta internetului", potrivit variety.com, scrie Mediafax.Invitata in ediția de miercuri a emisiunii "Jimmy…

- Filmul „A Star is Born”, regizat de Bradley Cooper, care joaca alaturi de Lady Gaga, va fi relansat intr-o varianta extinsa cu 12 minute, potrivit Variety.Warner Bros. a stabilit ca varianta mai lunga a lungmetrajului „A Star is Born” sa ruleze timp de o saptamana, incepand de vineri, in 1.150…

- Cantareata Mel B (43 de ani) a crtiticat-o pe Lady Gaga (32 de ani) pentru momentul sustinut de artista impreuna cu Bradley Cooper (44 de ani) pe scena galei Oscar 2019. Despre numeroasele zvonuri potrivit carora intre cei doi ar fi mai mult decat o prietenie a vorbit si iubita actorului, modelul Irina…

- Chimia dintre Lady Gaga si Bradley Cooper a fost puternic dezbatuta la Premiile Oscar. Dar, in ciuda prieteniei pe care a afisat-o in public, Irina Shayk nu mai poate nici macar sa o priveasca pe Lady Gaga.

- Potrivit fostei sotii a lui lui Bradley Cooper, actrita Jennifer Esposito, chimia dintre acesta si vedeta pop Lady Gaga transcende ecranul, mai ales dupa duetul lor interpretat la gala premiilor Oscar, relateaza online ziarul spaniol El Pais. Cantecul "Shallow", interpretat in duet de Lady Gaga si Bradley…

- Lady Gaga si Bradley Cooper au urcat pe scena direct din sala pentru a canta „Shallow" din „A Star is Born". Lady Gaga, castigatoare a primului Oscar pentru cantecul „Shallow", a spus: „Am muncit mult pentru mult timp. Nu este vorba despre castig, ideea este sa nu renunti. Daca ai un vis, lupta pentru…