Lady Gaga este nominalizata la Oscaruri ca „Cea mai buna actrita in rol principal”

- Lady Gaga, protagonista filmului "A Star Is Born", se numara printre artistele care au fost nominalizate marti la premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, potrivit platformelor online ale...

- Povestea celei de-a 76-a editii a Globurilor de Aur a fost marcata in profunzime de echilibrul perfect intre muzica si film, datorita nominalizarilor primite de productii cinematografice precum „A Star Is Born” si „Bohemian Rhapsody”. In cadrul galei de decernare a premiilor, piesa-fenomen, „Shallow”…

- Piesa „Shallow”, interpetata de Lady Gaga și Bradley Cooper,a fost desemnata „Best Original Song” la premiile Golden Globes. Povestea celei de-a 76-a ediții a Globurilor de Aur a fost marcata in profunzime de echilibrul perfect intre muzica și film, datorita nominalizarilor primite de producții cinematografice…

- Primele premii ale anului din cinematografia americana sunt aici. Rami Malek este caștigatorul celui mai bun actor intr-un rol principal, in timp ce Lady Gaga și al sau Shallow au luat titlul de „Cel mai bun cantec original”. Lista completa a caștigatorilor la categoria cinematografie e aici: Cel…

- Ramy Malek(egiptean) in rolul lui Freddy Mercury(persan) - cel mai bun actor In noaptea de duminica spre luni, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association)a organizat cea de-a 76-a editii a galei Globurilor de Aur Gala a fost…

- Lady Gaga a susținut un concert, pe 28 decembrie, la Park Theater din Las Vegas, SUA. Ea a interpretat pentru prima oara in fața publicului melodia „Shallow”. Piesa care apare pe coloana sonora a filmului „A Star Is Born” și pe care Lady Gaga o interpreteaza alaturi de actorul Bradley Cooper, a emoționat-o…

- Andra a interpretat piesa „Shallow” alaturi de Madalina Coca și Renate Grad, doua dintre concurentele sale. Melodia este cunoscuta din filmul „A Star Is Born” și poarta semnaturile cunoscuților artiști Lady Gaga și Bradley Cooper. Daca in trecut Tudor Chirila a avut comentarii dure la adresa Andrei,…

- Coloana sonora „A Star Is Born”, inregistrata de Lady Gaga si Bradley Cooper, s-a clasat pe primul loc in topul britanic al albumelor, iar cantareata americana si actorul conduc si in clasamentul single-urilor, cu „Shallow”, informeaza news.ro.Este pentru a treia oara cand interpreta reuseste…