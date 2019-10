Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Valentina Ardean-Elisei a sustinut, miercuri, ultimul sau meci in echipa nationala a Romaniei, in victoria cu Ucraina, scor 27-24, la Brasov, in preliminariile EURO 2020. ''Astazi a fost ultimul meci al lui Alice la echipa nationala. Am impartit multe momente frumoase,…

- Un vlogger de pe Youtube s-a decis sa abandoneze complet orice apariție pe internet, spunand ca a fi influencer „este o treaba banala”. Starul YouTube Christine Sydelko, care are 1,3 milioane de abonați pe canalul ei, a scris luna aceasta pe Twitter ca „renunța la internet”, spunand ca este „un job…

- Iranienii suparați și frustrați pe regimul de la Teheran cer ca sportivii din țara lor sa fie interziși la marile competiții sportive. Haștagul #BanIRSportsFederations a fost utilizat de peste 60.000 de ori pe Twitter in 24 de ore pentru a cere interzicerea federațiilor și sportivilor din aceasta țara…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- Youtuberul Grant Thompson declarat decedat la vârsta de 38 de ani pe pagina sa de Instagram de catre familie, dupa cum se arata în articolul celor de la BBC. Originar din Utah, Thomspon era plecat în vacanța și s-a prabusit cu parapanta.Trupul acestuia dar și echipamentul au fost…

- Leona Lewis s-a maritat, saptamana trecuta, cu dansatorul ei, cu care avea o relație de opt ani. Artista a facut publice cateva imagini de dinainte de marele eveniment. Cantareața a postat pe contul sau de Instagram cateva „stories” in care iși arata rochia de mireasa, precum și o fotografie cu cateva…

- Actrița Anne Hathaway este insarcinata pentru a doua oara cu soțul ei, Adam Shulman. Anunțul a fost facut de actrița pe contul ei de Instagram. Hathaway a postat o poza cu ea in oglinda, in tonuri de alb și negru, in care i se poate observa burtica. In descrierea pozei, actrița a subliniat ca a fost…

- Lady Gaga se lanseaza in industria cosmetica cu un brand propriu “Ultimul lucru de care lumea avea nevoie era un nou brand de cosmetic… Pacat”, spune Lady Gaga in filmuletul prin care anunta lansarea liniei sale de produse cosmetic, Haus Laboratories. View this post on Instagram HAUS LABORATORIES…