- La sfarșit de septembrie, YUNGBLUD dorește sa impresioneze fanii și sa traga un semnal de alarma odata lansarea unui material video indrazneț pentru single-ul “hope for the underrated youth”. In completarea acestei lansari, superstarul punk-rock anunța și lansarea EP-ului Videoclipul piesei a fost filmat…

- Banca Nationala a Romaniei anunta lansarea proiectului FinTech Innovation Hub, o platforma dedicata dialogului cu firmele care dezvolta solutii inovatoare de interes public general in domeniul serviciilor de plata si financiare (FinTech).

- Modex anunta astazi lansarea platformei enterprise care simplifica adoptarea tehnologiei blockchain. Platforma Modex Blockchain Database (Modex BCDB) permite companiilor sa implementeze primul lor proiect blockchain in doar cateva zile in loc de cateva...

- Halsey, unul dintre cei mai inovatori și talentați artiști ai peisajului muzical actual, iși surprinde fanii inca o data și anunța lansarea unui nou album, intitulat „Manic”, și lanseaza un nou single, „Graveyard”. Albumul, care succeda lansarea din 2017 a materialului „hopeless fountain kingdom”, va…

- Lansarea noului iPhone este la doar cateva saptamani distanta, iar un zvon mai vechi, care indica faptul ca Apple ar putea sa includa un incarcator de tip USB-C in pachetul telefonului, pare sa prinda din ce in ce mai mult contur.

- Tove Lo X ALMA lanseaza piesa „Bad As The Boys”o colaborare mai mult decat spectaculoasa, care va fi integrata pe viitorul album al lui Tove, „Sunshine Kitty”, disponibil deja pentru pre-comanda. Pre-comanda aici: https://umusic.lnk.to/SunshineKittyPre „Sunshine Kitty” este unul dintre cele mai așteptate…

- Freedom House Romania lanseaza website-ul www.competitionrules.eu, o platforma online cu informații complete și detaliate privind o ramura de drept interesanta, dar prea puțin dezbatuta – dreptul concurenței. Acest site se adreseaza practicienilor in dreptul concurenței, fie ei avocați, judecatori sau…

- Candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, anunța lansarea mișcarii Wake Up pentru susținerea femeilor din Romania. "Noi suntem...