- "Les Miserables", de Ladj Ly, unul dintre filmele ce au primit Premiul juriului la Cannes 2019, va fi proiectat la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si 27 octombrie, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES. Pelicula are in centru trei membri ai brigazii…

- Opt filme romanesti, inca nelansate in cinematografe, vor avea avanpremiere de gala, in prezenta echipelor, in cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, luni, AGERPRES, publicul festivalului, desfasurat intre 18 si 27 octombrie,…

- O selectie cu zece filme premiate cu Palme d’Or la Cannes va putea fi vazuta cu ocazia celei de-a 10-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, la Cinemateca Union. Filmele vor fi precedate de scurte interviuri video cu unii dintre cei mai mari regizori contemporani care raspund la intrebarea: Cum s-a…

- Filme realizate de Werner Herzog, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan vor putea fi vazute la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 18 - 27 octombrie. "Ca in fiecare an, si in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat…

- Werner Herzog, Luc și Jean-Pierre Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan. Ca in fiecare an, și in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat ca o veritabila batalie intre titanii cinematografiei mondiale de categorie grea, cu varste cuprinse intre 30 și 82 de ani. O confruntare…

- Pe 18 si 19 octombrie, Claude Lelouch va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, iar organizatorii evenimentului ii vor dedica o retrospectiva in cadrul careia vor fi prezentate trei dintre lungmetrajele autorului. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Filmul ''Parasite'' (''Gisaengchung''), de Bong Joon-ho, marele castigator al editiei din 2019 a Festivalului de Film de la Cannes, va fi proiectat la Bucuresti, la festivalul dedicat evenimentului de pe Croazeta, Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si…