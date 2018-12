Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni este "actorul anului", a declarat ziaristul belgian Marc Delire, ce-l antipatizeaza pe tehnicianul roman al echipei de fotbal Antwerp, pe care-l considera arogant si dispretuitor, informeaza site-ul 7sur7.

- Ladislau Boloni (69 de ani) a pus capat, miercuri, seriei de doua infrangeri consecutive, a invins-o pe Royal Mouscron, scor 2-1, si a egalat la puncte Club Brugge, echipa de pe locul al doilea din campionatul Belgiei!

- "Este o partida importanta cu un adversar bun, care sezonul trecut ne-a pus mari probleme. Am avut intotdeauna meciuri dificile cu ei, mai ales cele din deplasare. Trebuie sa fim pregatiti si concentrati la maximum pentru a castiga cele trei puncte. Va fi un meci de lupta. Am pierdut titlul la Iasi,…

- Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a condus liderul Genk la pauza, 2-0, dar s-a prabușit in repriza a doua. Antrenorul roman s-a plans de arbitraj: "Nu ințeleg de ce n-a consultat VAR la cele doua penaltyuri și la corneul de la al treilea". Timp de o repriza, Loți Boloni a visat frumos, chiar deși…

- Tehnicianul roman, Dan Petrescu, nu are viața ușoara in campionatul din China. Echipa antrenata de el, Guizhou Hengfeng, a inregistrat un nou eșec, de data aceasta, pe teren propriu, in fața formației Guangzhou Evergrande, informeaza mediafax. La pauza scorul a fost 1-0 pentru oaspeți. Zhang…

- Antwerp, echipa al carei antrenor este romanul Ladislau Boloni, a asigurat joi ca nu este amestecata in afacerea meciurilor aranjate si a transferurilor suspecte care zguduie fotbalul belgian, scrie site-ul walfoot.be. Antwerp este printre putinele cluburi din Pro League care nu au fost perchezitionate…

- Ladislau Boloni a ajuns pe lista celor de la Gent. Potrivit informatiilor din presa belgiana, antrenorul a primit si oferta oficiala, dar a refuzat pentru ca vrea sa continue proiectul inceput la Antwerp.