- Consilierul municipal din Targu Jiu, Eduard Ladaru, a suspendat in instanța decizia de excludere a sa din ALDE. Potrivit alesului local, decizia nu este una statutara, iar organizația centrala nu a comunicat date in acest sens filialei locale din Gorj. Eduard Ladaru este in continuare membru al Comisiei…

- Consilierul local Ionel Ciupe a facut, in ultima sedinta de Consiliu Local Municipal, o interpelare pe tema Ștrandului Neptun. Alesul municipal s-a aratat nemultumit de faptul ca cea mai mare baza de agrement din vestul tarii este pustie, iar motivul nu este doar vremea, care, ce-i drept, nu a tinut…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat, marți, la Tribunalul Gorj, unde se afla dosarul in care este judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Considerat „creierul” masurilor legisative importante din guvernarea PSD, printre care OUG 114 fiscala si…

- ARAD. Consilierul local municipal nu are de gand sa abandoneze un subiect pe care il considera important și care este unul de suflet pentru sine, mai ales in condițiile in care considera ultimele declarațiile viceprimarului Calin Bibarț pe acest subiect cel puțin nelalocul lor. „M-a intristat…

- Clubul Pandurii Targu Jiu a anuntat ieri ca decizia Curtii de Arbitraj pentru Fotbal care l-a declarat liber de contract pe Ilie Iordache nu se va mai pune in aplicare, aceasta fiind suspendata de Camera pentru Solutionarea Litigiilor. „Camera Nation...

- Consilierul local din Targu Jiu, Eduard Ladaru, exclus marți din ALDE Gorj, a spus ca partidul va avea un rezultat foarte prost la alegerile europarlamentare și se așteapta la schimbarea lui Ion Iordache din funcția de președinte dupa aceste al...

- „Mi se pare un abuz. Atata timp cat premierul Viorica Dancila a prezentat niste demisii ale colegilor mei din Guvern, presedintele conform ultimei decizii trebuia sa ia act de acele demisii, dar totusi pentru presedintele nostru - care sepr ca va fi ales un alt presedinte in noiembrie - de indata, asa…

- Declarat incompatibil de inspectorii de integritate, consilierul județean Dionisie Dumitrașcu a deschis acțiune in instanța impotriva Agenției Naționale de Integritate. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Curții de Apel Bacau, in ziua de 11 aprilie, insa va mai dura pana ce va primi termen. Și procesul…