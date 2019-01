Stiri pe aceeasi tema

- O situație incredibila a fost descrisa de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unor statistici, doi din trei polițiști care au susținut testele de logica le-au picat, lucru foarte alarmant. La sfarșitul anului trecut, Garda de Coasta Tulcea a scos la concurs șapte posturi vacante de ofițer de poliție,…

- Cei mai buni sportivi ai anului 2018 vor fi premiati de Gazeta Sporturilor intr-o editie speciala, joi! Vor fi 23 pagini-eveniment, dedicate celor mai buni din Romania! Cea mai prestigioasa ancheta din sportul romanesc si-a aflat castigatorii, iar Gazeta Sporturilor produce o EDITIE DE COLECTIE, de…

- Cea mai mare companie din Romania, Dacia Automobile, cu afaceri de 5,1 miliarde de euro in 2017, isi datoreaza mare parte din dezvoltare pietelor externe, in conditiile in care aproximativ 93% din productia uzinei de la Mioveni au mers anul trecut la export.

- Aura Woodward este singura romanca care lucreaza pentru Familia Regala britanica. Aceasta conduce fundația Prințului de Wales din Romania, iar timpul și-l imparte intre palatele regale din Londra și satele din Romania. Aura Woodward spune ca are „cea mai fascinanta slujba din lume”. Ea conduce fundația…

- Dupa o partida in care si-au dominat vizibil adversarele, reprezentantele Norvegiei, fetele antrenate de Ambros Martin au incheiat victorioase, la o diferenta semnificativa de puncte, meciul contra campioanei europene en-titre, disputat la Campionatul European din Franta. Gratie succesului obtinut miercuri…

- Nationala lui Mirel Radoi daca nu câstiga, nici nu pierde. România U21 a fost condusa cu 3-1 la Cluj, însa tricolorii mici au luptat pâna în ultimele secunde ale partidei si au marcat doua goluri în

- O educatoare din Alba a reusit sa puna un sat anonim din Apuseni pe harta educatiei din Romania. Copiii invata dupa metoda Montessori, care pune accent pe dezvoltarea abilitatilor si explorare senzoriala. La Gura Rosiei, in judetul Alba, copiii invata dupa metoda Montessori, fac experimente si descopera…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, in perioada 17 - 19 octombrie, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Totodata, in marja reuniunii Consiliului European,…