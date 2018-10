Stiri pe aceeasi tema

- Corul Armatei Roșii, cunoscut și sub numele Ansamblul Alexandrov, revine la București pentru un nou concert de senzație. Pe 18 octombrie, la Sala Palatului, muzicienii ruși vor urca pe scena și l vor avea ca invitat special pe inegalabilul Gheoghe Zamfir.

- Marele violonist britanic, Nigel Kennedy se reintoarce in Romania pentru un eveniment cu greutate: BACH & GERSHWIN, doua epoci muzicale diferite, ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Teribilul concert va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie 2018 la Sala Palatului…

- The Red Guard Choir, Ansamblul Academic al Garzii Nationale a Federatiei Ruse, si invitatul special al serii, maestrul Gheorghe Zamfir, vor concerta pe scena Salii Palatului din Bucuresti pe 18 octombrie, de la ora 20,00. "Avand ca tematica celebrarea esentei culturii rusesti, spectacolul inregistreaza…

- Violonistul britanic Nigel Kennedy ii va avea alaturi pentru concertul "Bach Meets Kennedy Meets Gershwin" de lunea viitoare, de la Sala Palatului, pe Rolf Bussalb (chitara), Doug Boyle (chitara), Peter Adams (cello) si pe Piotr Kulakowski (bas), informeaza organizatorii. Intrarea in sala de spectacol…

- Cum vine toamna, Ștefan Hrușca iși face bagajul și se intoarce acasa, vechea „acasa”, Romania, din Canada, țara lui de adopție. Aici gasește public pentru muzica lui de suflet: colindele. Anul acesta, Hrușca a furat un pic startul. Deși sezonul „lerului” e un pic cam departe, de vreme ce inca avem…

- Pe 13 și 14 septembrie, la Sala Palatului, de la ora 20:00, peste 8.000 de spectatori se vor bucura de experiența show-ului magic, care a cucerit deja publicul din intreaga lume - DAVID GARRETT & HIS BAND - EXPLOSIVE LIVE. Concertele fac parte din turneul mondial cu același nume și reprezinta o premiera…

- Ansamblul coral THE RED GUARD CHOIR, dirjijat de generalul Viktor Eliseev inca din anul 1974, iși continua misiunea cu același profesionalism desavarșit și revine in toamna acestui an pe scenele din Romania cu o noua producție artistica. Pe 18 octombrie, esența culturii rusești va fi insuflețita de…

- Trupa Massive Attack a afișat mesaje politice la concertul din București, susținut marți, 24 iulie, la Arenele Romane. Guvernul Romaniei, cazul Colectiv, Catedrala Mantuirii Neamului, Brexitul si Donald „fat boy” Trump au fost unii dintre cei vizati de mesajele care au conturat show-ul trupei. Astfel,…