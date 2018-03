Stiri pe aceeasi tema

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Scandalul legat de firma Cambridge Analytica ridica o serie de intrebari legate de protecția datelor personale pe internet. Mai mult decat atat, pune sub semnul intrebarii intreaga filosofie legata de campaniile electorale si instrumentele folosite pentru a atrage alegatori. In acest caz, firma britanica…

- Compania germana Sennheiser va deschide o fabrica in Romania, la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Sennheiser, specializata in producția de electronice audio precum microfoane, caști sau accesorii pentru telefoane,…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Romania este in momentul de fata o platforma de asamblare si de export pentru diverse bucati din supply chain, a afirmat Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare magazin online local, in cadrul unui eve­ni­ment organizat ieri in Bu­curesti de firma de audit si consultanta fiscala PwC in parteneriat…

- Muzeul „Arta Lemnului” din municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, infiintat in 1936, este unic in tara si totodata printre putinele din Europa ca tematica si ca valoare a exponatelor. Acest muzeu va fi modernizat in baza unui proiect finantat prin fonduri europene a carui valoare se ridica…

- Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a vedetei, locuiește in SUA de o buna perioada de vreme. Tanara s-a acomodat departe de casa, insa tot iși dorește sa revina in Europa. Rebecca nu mai este singura și are un iubit pe nume David cu care se ințelege de minune. "Ea este cetatean american si…

- Pe 16 martie, Cinema City deschide in Iulius Mall prima sala 4DX din Cluj-Napoca (P) Clujenii vor putea urmari, in premiera internationala in 4DX, filmul „Tomb Raider. Inceputul". Biletele au fost puse deja in vanzare. Compania IULIUS și Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din…

- Lacurile din Tinutul Secuiesc au caracteristici unice in Romania. Lacul Ursu din Sovata este singurul lac helioterm, Lacul Sfanta Ana este singurul vulcanic, iar Lacul Rosu este locul unde copacii ies din apa.

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultații ginecologice, dermatologice, și la mamografii in clinicile partenere : Clinica Donna Medical Center și Centrul Medical…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Conform statisticii, din numarul total de innoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, in prima luna din 2018, a fost…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Doar la nivelul Bucurestiului, care genereaza cele mai multe santiere din tara, una din sapte autorizatii de construite eliberate anual are termenul legal depasit. Chiar daca se respecta legea, durata de obtinere a documentului plaseaza Romania pe ultimele locuri din Europa.

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a reactionat astazi la afirmatiile Procurorului General, Augustin Lazar, care a spus in aceasta dimineata ca activitatea DNA este una buna, ca nu exista niciun motiv de demitere a Laurei Codruta Kovesi si ca atacurile din presa…

- Colectionar de basme germane din Epoca Romantica, sighisoreanul Josef Haltrich, care a purtat o intensa corespondenta cu Fratii Grimm, Jacob si Wilhelm Grimm, a reusit sa cucereasca Europa si SUA cu colectiile sale, insa a ramas un necunoscut in Romania. Josef Haltrich, pedagog, filolog, preot si etnograf,…

- Un barbat din județul Sibiu, proaspat devenit membru in AJVPS Sibiu, a fost reținut de polițiști sub acuzația de braconaj cinegetic. Impreuna cu alți barbați din județul Mureș, Cristian Sorin Iosipescu, domiciliat in Dumbraveni, ar fi vanat trei urși, iar din carnea lor ar fi realizat mezeluri pe…

- Noi vedem scopul final ca fiind acela de a creste sursele de aprovizionare cu gaz ale Romaniei, prin deschiderea acestui nou front spre Marea Neagra. De aceea am investit alaturi de Black Sea Oil & Gas, care e cam cel mai mic dintre jucatorii de pe Marea Neagra, dar proiectul lor este cel mai avansat.…

- Rujeola a invadat Europa, unde s-a inregistrat o crestere incredibila a cazurilor in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ceea ce ne doare insa și ne intereseaza in mod direct pe noi romanii, este ca țara noastra se afla, din pacate, pe primul loc in…

- 74% dintre decidenții din companiile din Europa au ales tehnologia inkjet dupa ce s-au familiarizat cu beneficiile și cu opțiunile pe care le asigura business-urilor lor, releva o cercetare online efectuata de Epson Europe și Coleman Parks. Studiul survine la cateva luni dupa ce Epson a anunțat continuarea…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Dragana Cvijic, Jovanka Radicevic si Andrea Lekic au semnat cu CSM Bucuresti, urmanbd sa evolueze pentru campioana Romaniei incepand din sezonul 2018-2019. Toate cele trei jucatoare vor veni in Romania de la Vardar Skopje. Cele trei jucatoare au sosit vineri seara in Bucuresti si au semnat in…

- In stațiunea Sovata din județul Mureș se afla lacul Ursu, un lac unic in lume, care se remarca prin trei detalii speciale. Conform Business Magazin , lacul Ursu este cel mai mare lac helioterm din lume – adica conține un strat de apa calda, sarata, acoperit de un strat de apa rece mai puțin sarata. …

- In municipiul Targoviște se anunța investiții majore, dedicate Centenarului Marii Uniri. Fostul spital de la Manastirea Dealu poate deveni singurul centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor veterani, participanti in teatrele de operatii militare. Acesta ar urma…

- Lacul Ursu, din stațiunea Sovata, județul Mureș, este cel mai mare lac helioterm din lume. Este singurul lac cu apa sarata înconjurat de o vegetatie bogata, lucru datorat solului vulcanic depus în timp.

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Economistul este de parere ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Intr-o postare publicata pe blogul personal, intitulat ”Isarescu și Dragnea foarfeca consumul și incetinesc economia in 2018”,…

- Guvernul a reglementat, joi, exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician in egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Cele doua profesii au fost introduse in COR (Clasificarea Ocupațiilor in Romania) in anul…

- Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, dar si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in Europa, anunta astazi deschiderea unei noi destinatii de pe Aeroportul International Iasi spre Bruxelles (Charleroi), din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada…

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de membri de sindicat, face apel la politicienii romani sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala din cauza neintelegerilor din interiorul PSD. „Romanii nu sunt obligati sa deconteze razboaiele politice…

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, informeaza AGERPRES . “Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- Jaime Penedo (36 de ani), singurul fotbalist din Liga 1 care va juca la Campionatul Mondial din 2018, a vorbit despre experienta de la Dinamo, despre sansele de a continua in „Stefan cel Mare”, dar si despre cum s-a calificat cu statul Panama la turneul final din Rusia. Portarul panamez…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- Gigi Becali a anunțat ca nu renunța la transferul lui Alexandru Baluța, jucator pentru care CS U Craiova cere trei milioane de euro, iar in aceasta privința s-a consultat cu fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone. Becali este de parere ca Baluța ar trebui sa treaca pe la FCSB pentru a-și asigura…