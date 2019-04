Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane au capturat, in primele trei luni din 2019, peste 36 de milioane de tigarete de contrabanda, cu 50% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, arata datele portalului stopcontrabanda.ro, singurul centralizator in timp real privind situatia capturilor de tigarete din Romania.…

- Firmele și autoritațile locale din Caraș-Severin, Timis, Arad și Hunedoara au cerut finanțari de 1,6 miliarde de euro in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, suma fiind de trei ori mai mare decat fondurile alocate de UE, adica 642 de milioane de euro, a precizat, intr-un comunicat,…

- Realizarea unui nou telescaun in stațiunea montana Parang, cel de-al treilea, este incurcata de birocrație. Autoritațile locale incearca de ani de zile sa obțina mai multe hectare de teren necesare pentru realizarea acestei investiții. Numai ca dupa un proces pierdut definitiv, autoritațile au gasit…

- China a blocat nu mai puțin de 23 de milioane de persoane sa cumpere bilete de avion sau tren, anul trecut, o masura care face parte din sistemul controversat de "credit social", care are ca scop imbunatațirea comportamentului cetațenilor, relateaza The Guardian. Potrivit raportului Centrului de informații…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 299 localitati din 21 de judete, cu un numar de 1.131 de focare (dintre care 18 in exploatatii comerciale). Conform ANSVSA, in alte 2 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 365.197 de porci afectati de boala si exista 1007 cazuri la…

- Centrul Infotrafic de la Targu Jiu va costa peste 8,5 milioane de euro. In acest sens Primaria Targu Jiu a depus un proiect la Ministerul Dezvoltarii Regionale pentru accesarea unei finantari nerambursabile. Autoritatile locale si-au propus ca in urma investitiei sa creasca fluiditatea rutiera si sa…

- Milioane de locuitori din nordul Statelor Unite, confruntati cu un val de frig istoric, vor avea de infruntat miercuri temperaturi resimtite de pana la -50 grade Celsius, care vor duce la inchiderea scolilor, suspendarea serviciilor postale si intreruperea traficului aerian, informeaza AFP. …