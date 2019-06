Stiri pe aceeasi tema

- Marele proiect de apa și canalizare din municipiul Vaslui nu se deruleaza conform contractului. Din cauza lipsei de forța de munca și a condițiilor meteo nefavorabile ritmul de lucru este modest. Pentru a relansa programul și a reface graficul de lucru, SC Aquavas va invita la Vaslui conducerea SC Ludwing…

- Dupa decapitarea in bloc a conducerii PNL Bucuresti si a conducerilor celor sase organizatii PNL de sectoare din Capitala, pentru rezultatele de la alegerile europarlamentare, presedintele formatiunii, Ludovic Orban, a inceput analiza extinsa a rezultatelor din filialele judetene, au relatat surse din…

- In judetele aflate sub avertizari sau atentionari de fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, sunt in serviciu operativ pregatiti sa intervina in sprijinul comunitatilor si al autoritatilor locale peste 20.000 lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne cu aproximativ 8.600 de mijloace tehnice.Conform…

- Structurile Politiei de Frontiera Romane din judetele Galati si Braila au organizat, la Complexul de Agrement "Zatunldquo; Galati, editia a treia a evenimentului "Crosul celor mari pentru cei micildquo;. A fost o actiune caritabila, care a avut ca scop strangerea de fonduri pentru copii. Participantii…

- Unul dintre cele doua procese dintre fostul procuror șef al Romaniei și Ministerul Justiției s-a terminat. Curtea de Apel Alba Iulia a admis marți, exceptia lipsei de interes invocata de catre Augustin Lazar si in consecinta a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii…

- Ploile din ultimele ore au determinat producerea unor caderi de pietre pe DN 7 C, Transfagarasan, pe sectorul de drum deschis circulatiei publice. Traficul a fost restrictionat aproximativ o ora, timp in care drumarii au intervenit.

- Comuna prahoveana Paulesti este recunoscuta pentru livezile cu ciresi. Localnicii au scos la vanzare ciresele mai tarziu decat in anii trecuti. Din cauza ploilor si a temperaturilor mai scazute din aceasta primvara, ciresele de mai abia acum s-au copt. Producatorii spun ca multe fructe s-au si stricat…