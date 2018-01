Lactalis, acuzat de Guvernul Frantei ca nu a gestionat criza laptelui contaminat cu salmonella, vandut de mai multi retaileri

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Franta care a consumat cantitati excesive de alcool si a parcurs cu masina de 17 ori acelasi sens giratoriu inainte de a fi tras pe dreapta de politia aflata pe urmele sale a declarat ca nu a oprit deoarece nu a auzit sirenele, informeaza Reuters. Cursa ametitoare nu a fost…

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Consiliul de administratie al Leumi a semnat ieri un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank Romania catre Argo Capital Management, potrivit Reuters, citat de ZF.ro. Aceasta decizie de vanzare a subsidiarei din Romania este parte a strategiei de a-si concentra operatiunile…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. ‘A fost luata decizia de extindere a operatiunii…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Un schelet aproape complet de mamut, descoperit in urma cu zece ani in Siberia, a fost vandut la licitatie in weekend in Franta pentru suma de 548.250 de euro. Cumparatorul este un om de afaceri local, relateaza EFE. Scheletul apartine unui exemplar de 3,4 metri inaltime si 5,3 metri latime si o greutate…

- Cinci loturi de lapte praf produs de grupul francez Lactalis, la o fabrica din Franța, au fost retrase din magazine din cauza unor suspiciuni de contaminare cu bacteria salmonella. Autoritatile europene ii indeamna pe toti cei care au cumparat produse Picot Picogest sa nu le mai foloseasca. Acum o saptamana,…

- Dupa ce autoritatile franceze au luat masuri in urma descoperirii bacteriei patogene intr-o formula de lapte praf pentru bebelusi, produs comercializat si pe piata autohtona, specialistii de la Autoritatea Nationala pentru Siguranta Alimentelor au facut un anunt mult-asteptat nu doar de printii cu copii…

- Inspectorii de la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii vor merge marti in control la sediile companiei Lactalis. Specialistii vor sa faca verificari privind loturile de lapte praf infestate cu Salmonella care ar fi ajuns si in Romania. In acest caz, inspectorii sanitari s-au…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Rechemarea vizeaza produsele exportate in Europa, Africa și Asia, inclusiv catre Romania, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Sudan, Serbia, Georgia, Grecia, Haiti, Columbia și Peru. Compania franceza Lactalis nu a gestionat corespunzator riscul contaminarii și i s-a ordonat…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, scrie MEDIAFAX, citand Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali'…

- ”Regele a murit, traiasca Regele”, este, probabil, una dintre cele mai cunoscute fraze din lumea regalitații mondiale, importata din Franța. Cu toate acestea, Romania și Casa Regala romaneasca este, acum, in plina criza dinastica.

- „Vorbim despre al doilea an consecutiv in care, pe fondul unui blocaj legislativ, lipsa resursei lemnoase genereaza o crestere a pretului pentru lemnul de foc necesar populatiei in sezonul rece, iar industria mobilei a intrat intr-un declin accentuat, fiind practic pusa pe jar. Sectorul forestier…

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unor loturi de lapte pentru copii dupa ce 20 de bebelusi au fost infectati cu Salmonella, anunta Directia Generala franceza pentru Sanatate, citata de site-ul 20Minutes.fr si de publicatia La Depeche. "Autoritatile sanitare au…

- Franta spera sa vanda 12 avioane de vanatoare de tip Rafale si vehicule blindate catre Qatar, cu ocazia vizitei in decembrie a presedintelui francez Emanuel Macron, a declarat, joi, ministrul Apararii francez, Florence Parly, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. "Am negociat luni…

- Procuratura franceza il acuza pe miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov de spalare de bani și frauda fiscala, a declarat procurorul de Nisa, Jean-Michel Pratre, scrie Le Figaro. Potrivit publicației, Kerimov este suspectat ca a cumparat vile de lux pe Riviera franceza prin intermediul unor societați…

- Un grup de 12 oficiali ai Departamentului de Stat al SUA a luat decizia neobisnuita de a-l acuza oficial pe secretarul de stat Rex Tillerson ca incalca o lege federala care urmareste sa opreasca armatele straine sa inroleze soldati copii, conform unor documente interne consultate de agentia Reuters,…

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe a demisionat, a anunțat, marți, președintele Parlamentului, Jacob Mudenda, citat de BBC News. Mugabe, despre care se anunțae, luni, ca ar fi ajuns la o ințelegere cu generalii care au preluat puterea și intenționeaza sa demisioneze , a facut ultimul pas…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Procurorul de stat spaniol a cerut, joi seara, unui judecator arestarea presedintelui Parlamentului catalan, Carme Forcadell, care a semnat declaratia de independenta, in contextul in care investigatiile privind acuzatiile de rebeliune continua, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citat de…

- Air Force One a aterizat in jurul orei locale 12,18 la baza aeriana Osan (64 km sud de Seul). Trump are, la primul punct al programului, un pranz cu trupele americane dislocate la baza militara Humphreys. Apoi, el se va deplasa la Seul pentru o intalnire cu omologul sau sud-coreean. ''Niciun…

- Aproximativ 200 de oameni și-au pierdut viața in Coreea de Nord, dupa ce un tunel al instalației de teste nucleare Punggye-ri s-a prabușit. Incidentul s-a produs in jurul datei de zece septembrie, relateaza Reuters, care citeaza postul japonez de televiziune Asahi. Aproximativ 100 de muncitori ai instalației…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Franța se confrunta cu un deficit de unt, unele supermarketuri avand rafturile goale in zona rezervata acestui produs, iar prețul croissantului a crescut, ceea ce creeaza o problema pentru Guvernul francez, care incearca sa puna la punct un lanț de aprovizionare cu alimente mai corect pentru fermieri,…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM la Turneul Campioanelor LIVE VIDEO DIGISPORT Am jucat cel mai bun tenis al meu", a spus jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, care a debutat cu o victorie, luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore,…

- Catalanii din Franța au pregatit o vila dotata cu piscina și alte refugii pentru eventualitatea in care liderul catalan Carles Puigdemont și alții din conducerea regiunii spaniole vor fi nevoiți sa fuga de autoritațile de la Madrid, relateaza marți agenția Reuters. Deși scenariul în…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca Uniunea Europeana nu poate rezolva criza politica din Spania, legata de intențiile secesioniste ale Cataloniei, informeaza Reuters. Statele membre ale UE înțeleg ca "nu exista spațiun pentru niciun fel…