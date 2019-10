Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens – Tomitanii Constanta este primul meci al etapei a 6-a din Superliga de rugby, celelalte doua fiind Buzau – Baia Mare si Dinamo – Steaua. Asadar, „leii” banateni sunt obligati sa invinga „rechinii” dobrogeni, mai ales ca Timisoara vine dupa doua infrangeri si are nevoie de un succes…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta disputa sambata, 21 septembrie, partida din etapa a patra a SuperLigii, intalnind in propriul fief, pe stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta, de la ora 10.00, Dinamo Bucuresti.Ambele echipe nu au acumulat niciun punct in cele trei runde de pana acum, ocupand in…

- Formatia de rugby Tomitanii Constanta sustine sambata, 14 septembrie, meciul din etapa a treia a SuperLigii, intalnind in deplasare, de la ora 10.30, CSA Steaua Bucuresti. In clasament, Tomitanii ocupa locul sapte ultimul , fara niciun punct, in vreme ce Steaua e a treia, cu sase puncte. Celelalte partide…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta (antrenor Denny de Villiers) a debutat cu stangul in noul sezon al Superligii. Formatia de la malul marii s-a deplasat la Baia Mare, acolo unde a evoluat impotriva echipei locale. Conform asteptarilor, baimarenii s-au impus cu scorul de 42-17 (21-7), obtinand si punctul…

- Sambata se va da startul unei noi ediții de campionat (a 103-a) la rugby. La startul intrecerii avem acum șapte echipe, dupa ce “a fost inchisa” CSM București, astfel ca in fiecare etapa o grupare va sta. CSM Știința Baia Mare va juca in prima runda pe Arena Zimbrilor, cu Tomitanii Constanța, meciul…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS ''U'' Cluj cu scorul de 43-17 (17-12), sambata seara, pe Stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca, in etapa a treia a Grupei A din Cupa Romaniei la rugby. Tot sambata, Timisoara Saracens a surclasat-o pe CS Tomitanii…

- Sambata dimineata, CSM Știința a jucat pe Arena Zimbrilor cu SCM Timișoara Saracens, intr-un meci din etapa a doua a Cupei Romaniei. Baimarenii au caștigat in prima etapa la “masa verde” cu Tomitanii Constanța (5-0), in timp ce banațenii s-au impus la Cluj Napoca cu 40-3. In mod normal, cand se intalnesc…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta traverseaza momente dificile. Formatia de la malul marii a fost repartizata in Grupa A a Cupei Romaniei, alaturi de Stiinta Baia Mare, Timisoara Saracens si Universitatea Cluj. In prima partida constantenii ar fi trebuit sa se deplaseze la Baia Mare, pentru meciul…