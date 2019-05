Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani, din Plopis, județul Salaj, a murit in aceasta dimineata dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat intr-un cap de pod, in localitatea Pericei din același județ. "Joi, in jurul orei 6,00, un tanar de 27 de ani, din comuna Plopis, conducea autoturismul pe Drumul National…

- Cu lacrimi in ochi, dupa inmormantare, pe aleile cimitirului, mama lui Razvan Ciobanu a rugat-o pe Rita Mureșan sa-I faca și ea, separate parstasurile importante. Distrusa de durere, mama lui Razvan Ciobanu a mai ramas la cimitir minute bune dupa inmormantare. In timp ce tatal acestuia s-a ocupat de…

- De vineri noaptea, incoace, a fost nebunie totala, pe strazile din municipiul Constanta si pe drumurile nationale ale judetului.Zeci de oameni au vazut moartea cu ochii si numai o minune a facut sa nu avem niciun mort in teribilele accidente care au fost inregistrate. Primul a fost cel din noaptea de…

- Corpul neinsufletit al studentei din Republica Moldova care a murit in urma unei petreceri dintr-un club din Galati a ajuns acasa.Primarul localitatii Iargara, din raionul Leova, Mutaf Eugeniu Nicolae, a comunicat pentru PUBLIKA.

- O fetița de 4 ani a fost rapita de o saptamana din brațele mamei sale. Femeia, in varsta de 50 de ani, iși acuza fostul soț de rapirea fetiței. Dupa divorț, barbatul acesteia și-a pierdut orice drept asupra copilului, iar in prezent, a recurs la rapirea din brațele mamei.

- Este durere mare in familia Madalinei Parja, una dintre cele 4 fete care și-au pierdut viața in urma cumplitului accident din Jibou! Deși a trecut aproape un an de la tragedie, familia Madalinei Parja s-a gandit la ea in fiecare secunda, iar acum, la sosirea primaverii, sora fetei a facut un gest care…

- Lacrimi si durere de nedescris! Sicriul cu trupul neinsufletit al Valentinei a fost ridicat de la morga astazi de familia tinerei. De asemenea, a fost pregatita si crucea pentru mormantul celei care a murit batuta si incendiata de iubit.

- Scenariu de film la Iasi, dupa ce un sofer in varsta de 26 de ani a zdrobit cu masina o tanara care s-ar fi aflat pe partea carosabila • Dupa ce a izbit-o pe femeie, a plecat de la locul accidentului, dar s-a intors dupa cateva minute • Ulterior, impreuna cu un localnic, a sunat [...]