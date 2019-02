Stiri pe aceeasi tema

- Cruzime de nedescris! Acestea sunt cuvintele pentru ceea ce a facut Cosmin, iubitul Valentinei, tanara arsa in apartamentul sau din Buzau. Rezultatul necropsiei arata ca a murit arsa de vie, in timp ce striga dupa ajutor.

- Astazi, sicriul cu trupul neinsufletit al jurnalistului George Stanca a fost depus la biserica Sfantul Gheorghe Nou, unde colegii, prietenii si cei care l-au apreciat pot merge sa-si ia ramas bun.

- Elena Climescu a nascut acu doua luni. In loc sa se bucure de bebelușul ei, ea se lupta il inmormanteze. De doua luni, cadavrul bebelușul mort la naștere este ținut la morga. Autortațile nu au reușit, nici pana acum, sa faca autopsia micuțului și sa-i elibereze certificatul de deces.

- Cadavrul unui bebelus este tinut la morga Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui de doua luni, iar familia nu a putut sa-si inmormanteze copilul, deoarece autoritatile nu au gasit o solutie pentru eliberarea certificatului de deces. Copilul a fost nascut, in luna noiembrie, la domiciliu, de o femeie…

- Caz halucinant pentru o familie din Valcea, localitatea Maciuca. Au primit apel telefoic de la spital prin care au primit o veste grea: batrana pe care oamenii au internat-o la spital, a murit. De asemenea, cei din familia batranei puteau sa mearga luni sa ridice trupul neinsufletit.

- O romanca in varsta de 19 ani a fost ucisa in Italia in urma cu doi ani, iar de atunci trupul ei neinsufletit sta intr-o morga din Salerno. Corpul sau nu a fost repatriat fiindca procurorul care se ocupa de acest caz nu a stabilit cauzele exacte ale mortii tinerei, motiv pentru care a cerut prelungirea…

