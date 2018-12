Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitie Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2018, pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate in urmatoarea perioada, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Aflata intr-un azil de lux din Ghermanești, Zina Dumitrescu iși așteapta fiul, pe care nu l-a mai vazut de mai bine de trei ani. Acesta a anunțat-o ca vine sa o vada de Sarbatori. De mai bine de trei ani, Zina Dumitrescu a sperat ca, intr-o zi, iși va vedea fiul. Fosta creatoare de moda nu a mai avut…

- Toți cei care nu au reușit sa acceada in Marea Finala Te cunosc de undeva au dovedit ca au fost concurenți de mare valoare, iar Alin Gheorghișan și Silvia Dumitrescu au aratat o efervescența ieșita din comun, așa cum trebuie sa fie doi oameni, care așteapta sa vina Sarbatorile de Iarna

- La Ploiesti sunt in toi in aceasta perioada pregatirile pentru sezonul de iluminat festiv, autoritatile anuntand inca de la inceputul lui noiembrie ca au dat comanda ca operatorul sistemului de iluminat public sa inceapa montarea ornamentelor luminoase, in conditiile in care aprinderea beculetelor va…

- EXATLON ROMANIA 4 NOIEMBRIE 2018. Razboinicii au chemat de urgenta medicul, deoarece Beatrice nu isi simtea mainie. Pe langa mainile amortite, aceasta a avut si dificultati in respiratie. "Are un atac de panica si trebuie sa ii aducem un tub de oxigen", a zis Doru Mesesan. Beatrice Olaru a…

- Deși cele 20 de grade din termometre ne fac sa credem ca se apropie primavara, Alba Iulia se pregateșe de Sarbatorile de Iarna. La inceput de noiembrie in oraș a inceput montarea luminițele pe podurile de lemn din Cetate. Cel mai probabil luminile se vor aprinde de 1 Decembrie. Unul dintre poduri pe…

- Alina Vidican a luat decizia si nimic nu o va face sa dea inapoi. Fosta sotie a lui Cristi Borcea a stabilit deja unde va isi va face Sarbatorile de Iarna, iar acest lucru nu va fi chiar pe placul Valentinei Pelinel.

- Vedeta la azilul din Ghermanești, Zina Dumitrescu s-a obișnuit sa i se faca toate poftele. Nu de catre fiul sau, care a abandonat-o acolo, ci de directorul azilului, care i-a devenit prieten fostului designer. Zina Dumitrescu are 82 de ani și puține bucurii ramase. Dusa la azil de Catalin Negreanu,…