- Noi informații ies la suprafața, in cazul mamei romance si a fiului ei, morți dupa furtuna din regiunea turistica Hakidiki, Grecia. Sotul Oanei si, totodata, tatal micutului, se intoarce in tara pentru funerarii.

- Cei doi romani, femeia si copilul ei de opt ani, care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia, sunt din Cluj-Napoca, la fel ca si barbatul ranit, care este tatal copilului, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, surse judiciare. Ministrul de Externe Teodor Melescanu a anuntat ca tatal…

- Cei doi romani, femeia și copilul ei de opt ani, care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia, sunt din Cluj-Napoca, la fel ca și barbatul ranit, care este tatal copilului. Anunțul MAE Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat ca tatal din familia celor doi romani…

- Femeia avea 54 de ani, iar baiatul opt ani, potrivit Antena 3. Barbatul, al treilea roman ranit in furtuna din Halkidiki, este soțul femeii și tatal copilului, potrivit Antena 3. El este in stare grava, in spital. Se pare ca vorbim de o familie numeroasa, cu mai mulți copii, cu toții aflandu-se…

- Ciclonul care a ras de pe fata pamantului plaje intregi a lasat in urma un tablou apocaliptic, sute de familii devastate si turisti inspaimantati. Imagini de la terasa din Nea Plagia, unde o romanca si copilul ei au murit, striviti de acoperisul smuls de vant.

- O romanca si fiul ei de 8 ani au murit si un alt roman a fost ranit in urma furtunilor care au devastat aseara Grecia. Tragedia a avut loc in Halkidiki, o destinatie populara printre turistii romani. Victimele se aflau la o terasa in momentul in care vantul puternic si ploaia torentiala au facut ca…

- Șase cetațeni straini, dintre care doi copii, au fost uciși și mai mult de 100 de persoane au fost ranite, dupa furtunile puternice care au lovit nordul Greciei. Miercuri natura s-a dezlantuit teci de copaci au fost scosi din radacini, iar mai multe acoperisuri au fost luate de vant, potrivit autoritatilor…

