- Cei puțin 35 de oameni și-au gasit sfarșitul intr-un groaznic accident, in Peru, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia.

- Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Potrivit ziarului rus ''Mash'', baiatul a gasit-o pe mama sa in cada fara suflare, cu telefonul pe piept in timp ce era conectat la reteaua electrica. Decesul, care a fost raportat…

- Petronela a parasit aceasta lume, la doar 9 ani. Era bolnava de cancer și a trebuit ca instanța sa decida in locul parinților ca acest copil are nevoie de tratament. Micuța a fost adusa la Timișoara la finele anului trecut, insa medicii nu au putut decat sa constate starea grava in care se afla.

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Petronela, fetița de 8 ani caruia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Mara Banica este foarte trista dupa decesul fetiței. Jurnalista s-a implicat personal pentru ca cea mica sa fie operata. Petronela a fost operata, insa din nefericire pentru ea a fost prea tarziu. „Draga Petronela, de acolo…

- ISU Timiș a intervenit, vineri seara, la un accident rutier teribil in care au fost implicate doua autoturisme... The post Accident teribil in Timis! O fetita de doar sase anisori a murit. Sunt si alte victime appeared first on Renasterea banateana .

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- Un copil in varsta de 1 an și 10 luni a avut parte de o moarte cumplita, din cauza arsurilor suferite pe mai mult de jumatate de corp, dupa ce ar fi cazut accidental intr-o oala cu ciorba fierbinte. Tragedia s-a petrecut la Patrauți, intr-o familie de etnie roma. Conform primelor informații, ...

- Cerasela Mihovici este o tanara din Botosani care si-a pierdut viata intr-un spital din Viena in urma unei boli foarte grave care a macinat-o ani de zile, asa cum informeaza observator.tv. Povestea dramatica a tinerei a inceput in anul 2011 cand a avut nevoie de un transplant de plaman si a fost operata…

- Cand credea ca lucrurile au intrat pe fagasul normal, directorul Teatrului de revista "Constantin Tanase" a fost anuntat ca un angajat al institutiei, croitor, a murit, dupa ce a suferit un accident rutier. Inainte de acest eveniment, actrita Paula Radulescu a suferit un infarct, insa, din…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...

- Primele poze cu copilul lui Kim Kardashian Kim Kardashian a devenit din nou mama, insa de aceasta data copilul a fost adus pe lume de o mama surogat. Vedeta este acum mama unei fetite, pe care o va boteza Chicago West. Micuta a fost prezentata publicului intr-o inregistrare video care anunta venirea…

- Ela Craciun și-a rasfațat fetița la SPA de ziua ei. Micuța este pasionata de masaj și de cremele de corp folosite in tratamentele spa, astfel ca, zilele trecute, atunci cand a implinit șase ani, Alesia a avut parte de o ora de maxim rasfaț, așa cum ii place ei. Pe un pat special, cu saltea de apa, micuța…

- O femeie din Suceava este cercetata dupa ce a fetita ei a cazut in apa clocotita, dar a refuzat sa o duca la spital deși copila avea arsuri pe 25% din suprafața corporala. Micuța a fost salvata din oala clocotita de frații ei mai mari.

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Caz șocant in Peru, unde o fetița de doar noua ani a devenit mama. Micuța a fost violata de tatal ei, iar sarcina a fost descoperita mult prea tarziu pentru a avorta, noteaza Daily Mail. Fetița in varsta de noua ani a fost abuzata mai bine de un an de tatal ei. Ea a ramas insarcinata, dupa ce a fost…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Marea noastra jucatoare de tenis Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o pe nemțoaica Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, la capatul uneui meci incredibil, dramatic, colosal. ”Tremur, sunt foarte emoționata” a spus Simona, dupa ce, trecand și ea și adversara ei pe langa cate doua mingi de meci, a reușit…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Durere de nedescris pentru toti cei care o cunosteau pe Alina Cosovliu, politista de 28 de ani din Giurgiu care a murit dupa o lupta cu o boala grea. Oamenii sunt in stare de soc de cand s-a aflat ca tanara s-a stins din viata.

- O moldoveanca a murit in Italia, dupa ce a cazut de pe un munte. Tragedia a avut loc pe 13 ianuarie, iar publicația Il Dolomiti scrie ca motivul ar fi fost ceața foarte groasa de pe munte. Femeia se numește Ludmila Drogovozov și este originara din Cojușna, Chișinau. Aceasta se mutase, ulterior, in Soave,…

- Lucretia ‘Lucky’ Marinescu a murit in dimineata zilei de 10 ianuarie, fosta mare cantareata de muzica usoara fiind grav bolnava de mai multa vreme. Avea 83 de ani. Anuntul a fost facut joi, de fiul sau, Lawrence Marinescu. ”Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii ’70, s-a stins…

- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare este in mijlocul unui scandal, dupa ce o fetita de doar un an si jumatate a murit, joi, la Unitatea de Primiri Urgente.A Fetita a ajuns in fata medicilior pentru prima data miercuri seara, cand prezenta o forma de varicela, avand febra. Dupa analizele realizate…

- O fetița de numai un an și șase luni a murit, joi dimineata, la Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Micuta a fost adusa cu ambualanta la spital, miercuri seara, cu temperatura de 39 de grade și semnalmentele varicelii, astfel ca medici i-au administrat un tratament adecvat,

- In fiecare noapte, inainte de a merge la culcare, Alexander, in varsta de patru ani, ii transmite un pupic surorii sale. In ultimele luni, micutul a incercat sa accepte moartea fetei, care a pierdut lupta cu viata la doar patru luni. Ava ar fi implinit un anisor.

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 40 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinsi in aceasta…

- Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului” din Pasamayo și considerata…

- Barbatulera taximetrist si avea doar 54 de ani. Acesta cobora scarile, iar de la etajul al doilea s-a dezechilibrat, a cazut in gol peste balustrada de protecție și a decedat. Cu toate ca la fața locului s-au deplasat echipaje medicale de prim-ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru victima, potrivit…

- Prima fetița nascuta in 2018, in capitala Italiei, are parinți moldoveni. Conaționala noastra a adus pe lume o micuța pe nume Bianca. Copilul celor doi moldoveni a venit pe lume la spitalul Sant’Eugenia, din Roma. Micuța a cintarit la naștere 3,300 kg. {{262927}}A doua zi, primarul capitalei, Virginia…

- Andreea Balan si sotul ei, George Burcea, petrec cel de-al doilea Craciun alaturi de fiica lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. A

- Cristian Serban, cunoscut drept ”Piticul Colorado”, a murit fulgerator in urma cu un an, lasand in urma lui o fetita de numai sase luni si o sotie indurerata. Timpul a trecut, iar micuta a crescut si s-a transformat intr-o frumusete de copil.

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Familia sublocotenentului Florin Cioanca este greu incercata. Barbatul a murit, iar fiica sa e in spital. La o zi de cand s-a produs accidentul dramatic din localitatea brasoveana Harman, in urma caruia patru vieti au fost curmate, jandarmii fac apel la oameni sa doneze sange pentru fetita colegului…

- Cortegiul funerar cu sicriul Regelui Mihai a plecat de la Castelul Peleș! Așa cum era prevazut, la ora 18:00, cortegiul a plecat spre București. Cu lacrimi in ochi și durere in suflet, membrii familiei regale insoțesc cortegiul spre capitala.Cortegiul funerar al Regelui Mihai a ajuns la Sinaia…

- Dana Nalbaru a facut publica prima fotografie cu fetița pe care a infiat-o impreuna cu partenerul ei de viața. Dana Nalbaru este cunoscuta publicului larg din Romania drept fosta componenta a trupei Hi-Q. In ceea ce privește viața personala, cantareața este casatorita cu actorul Dragoș Bucur, despre…

- Un muncitor a murit si altul a fost ranit dupa ce au cazut, marti, de la o inaltime de patru metri, intr-un vas de colectare, pe platforma Oltchim. Politistii au deschis o ancheta, accidentul de munca fiind investigat si de Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea.

- Tragedie pe Drumul National 19. O fetita de un an si 3 luni a murit, iar alte trei persoane sunt ranite dupa o coliziune intre doua masini. Printre raniti se afla si o tanara de aproximativ 20 de ani, mama copilei, care este insarcinata.

- "N-am avut brad de cațiva ani. Ca n-am facut. Astazi am facut patru la Fundeni la sectia oncologica pentru copii impreuna cu ingerii de la Ofera in dar: UN Zambet. Sub brad am pus ce le aducem si in restul anului ca noi nu suntem mai buni nici macar de Craciun daramite de Mos Nicolae. Suntem…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Cadrele medicale au incercat timp de aproximativ o ora resuscitarea victimei, care era in coma, insa manevrele nu au avut succes, fiind declarat decesul. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, este vorba de o fetița care a fost transportata la unitatea medicala…

- „Da, avea ceva pe suflet. Nu stiu ce. Poate banuiesc. Venea, se aseza si se uita spre scena, se uita departe. Picioarele o deranjau. Spunea, cred ca nu o sa mai pot sa merg. Niciodata nu as fi putut sa o aud ca se retrage, pentru ca nu ar mai fi putut merge. Sambata si duminica nu a avut nimic. (...)…

- La inceputul lunii septembrie, o rulota cu numere rosii de Bucuresti, a luat foc pe bulevardul Mamaia din Constanta. In urma incendiului, o fetita de 6 ani a murit carbonizata, iar tatal acesteia a suferit arsuri grave, dupa cateva zile de spitalizare murind. Dupa aproape 3 luni, procurorii au stabilit…

- Fratele lui Liviu Varciu, Ionut, a murit in luna august 2009, intr-un tragic accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. Momentul l-a marcat pe artist, iar amintirile inca il rascolesc.

- Momente greu de descris s-au intamplat astazi la slujba de inmormantare a regretatei artiste. Stela Popescu. Mesajul emoționant transmis de Alexandru Arșinel nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu.