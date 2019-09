Stiri pe aceeasi tema

- La Eforie Nord se va disputa, in intervalul 15 21 septembrie, Campionatul National de box feminin, la care va concura si sportiva Lacramioara Perijoc, cea care, in Spania, la Madrid, a devenit campioana europeana la categoria 54 kg.Titlul continental i a adus o mare bucurie pugilistei care reprezinta…

- Pugilista suceveana Lacramioara Perijoc a cucerit medalia de aur la cat. 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania).Perijoc a invins-o in finala, la puncte (3-2), pe sportiva rusa Karina Tazabekova. Sportiva a fost descoperita de antrenorul sucevean Doru…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a cucerit medalia de aur la cat. 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Perijoc a invins-o in finala, la puncte (3-2), pe sportiva rusa Karina Tazabekova. Romania a participat cu sapte pugiliste…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc va lupta pentru aur la cat. 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Perijoc a invins-o, vineri, in semifinale, pe Caroline Cruveiller (Franta), la puncte (5-0), si o va infrunta in finala pe rusoaica Karina Tazabekova,…

- Pugilista romana, originara din Suceava, Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania), in urma calificarii in semifinalele categoriei 54 kg. Perijoc, sportiva descoperita de antrenorul Doru Iftime, de la CSM Floconstruct Suceava,…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania), miercuri, in urma calificarii in semifinalele categoriei 54 kg. Perijoc a invins-o la puncte, cu 5-0, pe italianca Giulia Lamagma, in sferturile de finala.…

- Pugilistele romane Ionela Nane (cat. +81 kg) si Dana Maria Borzei (cat. 64 kg) au pierdut meciurile sustinute duminica, la debutul lor la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Nane a pierdut prin KO tehnic in repriza a doua meciul cu ucraineanca Tatiana Sevcenko, in…

- Selectionata Spaniei si-a pastrat titlul de campioana a Europei la baschet feminin, invingand cu scorul de 86-66 reprezentativa Frantei, marea sa rivala, in finala EURO 2019, disputata duminica seara la Belgrad, informeaza AFP. Baschetbalistele iberice, castigatoare ale titlului continental in 2013…