Lăcomia urcă euro şi prăbuşeşte băncile pe burse Secatuirea resurselor statului de catre, poate, cel mai amator guvern de dupa 1990, atenția acestuia fiind indreptata strict catre mulțumirea propriului bazin politic, nu putea decat sa il oblige sa gaseasca noi surse de finanțare. Ultima gaselnița cu iz naționalist-populist a PSD-ALDE este „taxa pe lacomie”, careva pune mari presiuni pe profiturile companiilor private. Bursa de Valori bucureșteana […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

