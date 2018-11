“Lăcomia strică omenia”, iar “prietenul la nevoie se cunoaște” Sa va uitați cate rude aveți la evenimentele vieții! Cate rude sar cand aveți un necaz, cand faceți o casa, cand aveți o boala, cand aveți o primejdie. Știți care este raspunsul așa-zișilor prieteni sau cunoscuți: “Nu te-am deranjat, știam ca ai greutați și nu am vrut sa te mai incurc!” Puteau sa te “incurce”, The post “Lacomia strica omenia”, iar “prietenul la nevoie se cunoaște” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru familie și a precizat și cum va vota pentru modificarea prevederii constituționale. Potricit anunțului de pe rețeaua de socializare, ministrul Tudorel Toader va vota DA la referendum, pentru…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reiterat, marți, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului, faptul ca Jandarmeria a acționat conform legii. “Pana in data de 10 august cand eu am revenit la minister, la comanda MAI a fost secretarul de stat pe Ordine Publica,…

- O decizie a Curții Constituționale pronunțate anul acesta poate da peste cap multe dosare penale, inclusiv cel in care Liviu Dragnea a fost condamnat pentru presupusele angajari de la DGASPC Teleorman, potrivit jurnalistului Sorin Roșca Stanescu, care l-a citat, la Antena 3, pe avocatul Dan Chitic.…

- Liderul PSD a vorbit, duminica seara, la Antena 3, despre intențiile legislative referitoare la amnistie și despre soluțiile juridice care exista. „Ideea nu e o iluzie juridica, ca sa discutam transant”, a subliniat Liviu Dragnea. „Se vorbeste de mult timp despre a se gasi un pachet de solutii sa se…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care are pe agenda analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, a inceput, marti, la Palatul Cotroceni, la ora 13, dar cu o absența notabila a unui membru…

- Un fost director al FBI a cerut acțiuni dramatice pentru restabilirea statului de drept in Romania pe fondul escaladarii ingrijorarilor cu privire la modul in care un mecanism anticorupție erodeaza libertatea și restricționeaza libertatea de exprimare. Louis Freeh a elaborat un plan in cinci puncte…

- Șeful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucoș, a facut, marți, intr-o declarație de presa, apel la calm, la moderație, la ințelegere și a precizat ca toți cei care au greșit vor plati. “Am 22 de ani de cariera militara intr-o instituție in care am evoluat treapta cu treapta. Nu am facut decat…

- Mai multe organizații PSD au reacționat, sambata, și l-au acuzat pe președintele Klaus Iohannis de complicitate la determinarea și pregatirea acțiunilor violente din Piața Victoriei și de subminarea autoritații statului, prin reacțiile sale publice. “Protestul de ieri este momentul de maxima intensitate…