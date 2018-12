Stiri pe aceeasi tema

- Roskomnadzor, autoritatea care reglementeaza audiovizualul in Federatia Rusa, a anuntat vineri ca va face verificari pentru a determina daca postul BBC World News si site-urile BBC se supun regulilor din Rusia.

- Federatia Rusa continua sa desfasoare echipamente militare in zona marilor Neagra și Azov, care sa-i permita sa tina sub control navigatia in aceasta regiune, a declarat, ieri, intr-o interventie la...

- Președintele Petro Poroșenko a instituit luni, 26 noiembrie, legea marțiala in Ucraina, pregatindu-se, practic, de un razboi deschis cu Federația Rusa. Arestarea a trei nave militare ucrainene – doua de patrulare, și un remorcher-, precum și ranirea prin impușcare a 6 soldați din marina militara, in…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 27 noiembrie a.c., cu Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, in contextul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cu acest prilej, au fost trecute in revista relațiile de cooperare…

- Dosarul Magnitski, de investigare a spalarii a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legatura directa cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale sta Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de catre fostul șef-adjunct al Serviciului…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea executarii obiectivului de investitii Autostrada Iasi-Targu Mures, denumita „Autostrada Unirii”, ce urmeaza a fi finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea executarii obiectivului de investitii Autostrada Iasi-Targu Mures, denumita „Autostrada Unirii”, ce urmeaza a fi finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

- Locuitorii din Noua Caledonie, teritoriu francez din Pacificul de Sud, au votat cu o majoritate clara - aproape 57 la suta din voturi - impotriva independentei, la un referendum istoric, la care s-a inregistrat o participare de circa 80%. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a salutat duminica victoria…