Stiri pe aceeasi tema

- DUP sustine guvernul britanic in parlamentul de la Londra, avand zece membri in Camera Comunelor. ''Exista cai de a solutiona aceasta chestiune daca ambele parti dau dovada de vointa'', a spus Foster, dupa o intalnire avuta la Belfast cu noul premier britanic Boris Johnson.''Asadar,…

- Liderul britanic a declarat ca cetatenii UE vor primi „certitudinea absoluta” ca vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Johnson a reiterat „angajamentul absolut” de retragere a Marii Britanii din UE cel tarziu pe 31 octombrie 2019. „Vom face Marea Britanie cea mai mareata natiune de pe pamant”,…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, relateaza Mediafax."Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri…

- ”Va fi, in opinia mea, o linie și mai dura din partea Marii Britanie fața de negocierile cu Uniunea Europeana. Termenul final este 31 octombrie, dupa cum știm, și se prea poate ca Marea Britanie sa plece fara acord, fapt care arunca in aer o mulțime de lucruri, inclusiv statutul cetațenilor UE pe…

- Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi aparatori ai Brexitului, chiar și fara acord, și-a lansat miercuri campania oficiala pentru preluarea președinției Partidului conservator și, automat, funcția de prim-ministru britanic, dupa plecarea Theresei May. Corespondenții la Londra ai agențiilor internaționale…

- Mai mulți miniștri din cabinetul sau au declarat pentru BBC ca aceasta nu iși poate pastra funcția. Editorul politic de la BBC afirma ca premierul "mai are 36 de ore". May urmeaza sa se intalneasca vineri cu Sir Graham Brady, liderul Comisiei 1922, relateaza Mediafax. Consiliul European…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Corbyn afirma in scrisoare ca discutiile dintre laburisti si conservatori lansate in aprilie au fost "detaliate si constructive", dar ca, desi in unele aspecte au fost posibile compromisuri, cele doua parti "nu au reusit sa reduca importantele decalaje politice" care le despart.Liderul…