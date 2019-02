Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Jeremy Corbyn, a indicat joi ca partidul sau va sustine acordul de iesire a tarii din Uniunea Europeana, negociat de catre guvernul britanic cu UE, daca Londra se angajeaza sa mentina relatii stranse cu blocul comunitar dupa Brexit, relateaza AFP.…

- Opozitia laburista din Parlamentul britanic a depus un amendament in care solicita Guvernului condus de conservatoarea Theresa May sa le lase timp alesilor sa examineze mai multe optiuni cu privire la Brexit, inclusiv cea a unui al doilea referendum pe tema iesirii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Jeremy Corbyn isi doreste ca guvernul sa acorde membrilor Parlamentului ocazia de a decide saptamana viitoare daca va fi organizat un al doilea referendum. Daca majoritatea va sustine aceasta propunere, Parlamentul ar putea sa o forteze pe Theresa May sa organizeze un vot public care ar putea sa duca…

- Theresa May a afirmat ca, daca parlamentarii s-au aratat ingrijorati de un Brexit fara acord, ei trebuie sa inteleaga ca cea mai buna cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealalta varianta ar implica extinderea Articolului 50, ceea ce UE nu isi doreste, a precizat May. „Atunci…

- Declaratiile facute de ministrul britanic pentru Brexit sunt in conformitate cu parerea prim-ministrului britanic Theresa May, care a declarat in mai multe randuri ca organizarea unui nou referendum ar duce la divizare, atat in randul Guvernului cat si in randul cetatenilor. „Un al doilea referendum…

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- Theresa May a condamnat dur, luni, apelurile care se inmultesc in Regatul Unit pentru un al doilea referendum privind Brexit, perceput ca o posibila solutie la impasul politic ce decurge din ostilitatea fata de acordul de divort incheiat cu Bruxelles-ul.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, in parlament, posibilitatea organizarii unui al doilea referendum cu privire la Brexit inaintea datei stabilite pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, 29 martie 2019, transmite Reuters. 'Cred ca, in ce priveste un al doilea referendum,…