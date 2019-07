Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand admiram albastrul cerului, privind catre Soare, sistemul solar pare o structura cristalina, dar realitatea este mult mai... aglomerata. NASA, care contorizeaza numarul asteroizilor, a identificat pana astazi aproape 800 de mii de asteroizi (795.893). Dar numarul real este mult mai mare...…

- Centrul va sprijini activitatea diviziei auto si de mobilitate a Ford prin identificarea tehnologiilor si a start-up-urilor care se concentreaza pe senzorii necesari conducerii autonome si pe securitate cibernetica.Alte companii importante care au cumparat start-up-uri sau si-au infiintat…

- Producatorii auto Renault si Nissan au inaugurat luni un laborator comun de inovare in Tel Aviv, facilitand astfel colaborarea aliantei lor cu start-up-urile israeliene, transmite Reuters. Costurile legate de acest laborator nu au fost date publicităţii, potrivit Agerpres. Noua unitate,…

- China și Rusia și-au unit forțele într-un experiment bizar care a avut drept scop modificarea atmosferei Pamântului. În acest senes, au folosit unde radio cu frecvențe înalte.

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- "The Wandering Earth", blockbuster-ul science-fiction al lui Frant Gwo despre incercarile omenirii de a impiedica Soarele sa distruga Pamantul, a avut premera in China la inceputul acestui an si a inregistrat incasari la fel de bune ca "Avengers: Endgame" la box-office. Incasari uriase Filmul…

- Terra trece printr-o zona pe unde a trecut cometa C/1861 G1 (Thatcher), iar praful din coada acesteia va arde in atmosfera. Acest curent de meteori este unul dintre cele mai vechi observate, primele semnalari fiind facute de chinezi acum 2.600 de ani (in anul 687 i.e.n.), se arata pe site-ul…