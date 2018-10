Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a deschis primul laborator in cloud din Romania in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, care poate fi folosit de studenti, profesori si cercetatori, pentru procesul de predare sau proiecte de cercetare, cat si pentru lansarea unor start-up-uri de tehnologie.

- Din cauza ca nu si-a platit cotizatia, Romania poate sa-și piarda dreptul de vot in cadrul Agenției Spațiale Europene pentru neplata contribuției obligatorii de membru. Avand in vedere aceasta situatie, Universitatea de Vest din Timișoara iși exprima ingrijorarea ca, in ansamblul ei, cercetarea romaneasca…

- Bobocii de la Universitatea de Vest Timișoara vor incepe anul de studii cu o saptamana de inițiere. Asta inseamna socializare, cunoașterea universitații, explorarea orașului și prezentarea programelor de studiu. The post Inițiere pentru bobocii de la UVT: socializare, cunoașterea universitații și petreceri…

- UVT a adunat cei mai buni dintre cei mai buni elevi romani, pe care i-a invitat in orașul de pe Bega pentru a-si dezvolta capacitațile intelectuale, dar mai ales pentru a intra in legatura cu mediul de afaceri si, de ce nu, pentru a-și gasi jobul visat, inca de la aceasta varsta. Universitatea…

- Luni, 20 august, a avut loc deschiderea oficiala a Universitatii de Vara de la Rm. Sarat, la Muzeul de Istorie din localitate. In cadrul evenimentului, presedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), Ra – du Preda, a sustinut o prelegere…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta ”un moment festiv”. ”Acum o suta de ani, România a intrat în epoca moderna. (...) Întelegem ca, din punctul lor de vedere, este…

- Presedintele Comisiei de Politica Externa din Parlamentul Ungariei, Nemeth Zsolt, a vorbit miercuri, la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, despre necesitatea dialogului romano-maghiar, dar punctat si faptul ca Europa are nevoie de o presedintie de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emotiile negative nesanatoase, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…