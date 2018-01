Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…

- Printre drumurile care au primit finanțare se afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea capacitații de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara – Aeroport sau asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 – Sacalaz. Lucrarile…

- Directorul Muzeului de Arta din Timișoara, Victor Neumann, a cerut Consiliului Județean Timiș, sub a carui umbrela se afla muzeul, asistența juridica pentru a fi reprezentați intr-un proces in instanța. Neumann spune ca angajata care a ales sa plece la Muzeul Național al Banatului nu a predat gestiunea…

- Personaj intrat dupa Revoluție in folclor, „Dorel” lovește cand și unde nici nu te aștepți. De pilda, un timișorean care are și o casa la țara, Bojidar Vuița, ne-a vizitat recent la redacție pentru a ne povesti cum s-a trezit cu o bucata din gardul de beton imprejmuitor al proprietații sale din Diniaș…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Joi seara, premierul Mihai Tudose a avut o intalnire la Timișoara cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul Eva Andreaș. Tudose a facut escala la Timișoara in drumul sau spre Belgrad, unde, vineri și sambata va avea intalniri de lucru cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut ieri, la Timișoara, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș. Cei patru oficiali au discutat despre principalele obiective care urmeaza sa fie realizate in Timiș,…

- La slujba de pomenire, care a avut loc miercuri, 6 decembrie, au participat mai mulți preoți și credincioși, dar și oficialitați, vicepremierul Romaniei, Paul Stanescu, președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și alte autoritați. La intrarea in catedrala se afla o pictura…

- Rețeaua de drumuri județene in Timiș are aproximativ 1.420 de kilometri. Lungimea totala a drumurilor care vor intra in reabilitare este de aproape 70 de kilometri. Printre acestea de afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca documentația de obținere a finanțarii proiectului de extindere a drumului județean dintre Timișoara și nodul de urcare pe autostrada A1 a fost trimisa la București spre aprobare și ca cel mai probabil contractul va fi semnat…

- Cui ii pasa de „lemn și de spațiile mici?” Este intrebarea la care cauta raspuns o asociație din județul Timiș, care a lansat un proiect inedit de promovare a bisericilor de lemn din zona Fagetului. Emoție, culoare, cultura, spiritualitate, poveste, toate acestea capata viața intr-un filmuleț de zece…

- Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” din Lugoj a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, cea de-a IX-a ediție a concursului regional de chimie „Memorial Octavian Larionescu”. Au fost inscriși 568 de elevi din clasele VII-XII, provenind de la 50 de școli din județele Timiș, Caraș-Severin,…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel Serban, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Obuda din Budapesta. Anual, universitatea acorda doar trei asemenea titluri.

- Actiunea de promovare „Alege oaia!”, orchestrata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se va desfasura in Timisoara la mijlocul lunii decembrie, in cadrul Targului de Craciun din Piata Victoriei. Evenimentul, destinat promovarii consumului de carne de ovina de catre populatie, a fost initial…

- Gabriel Bujor Gabriel Bujor a coborat pe locul doi in clasamentul golgheterilor Ligii Zimbrilor, cu 76 de goluri marcate. Gabriel Bujor a fost detronat de pe prima treapta a clasamentului golgheterilor, ocupand acum locul doi, cu 76 de goluri marcate. Pe primul loc se afla Florin Acatrinei, de la CSM…

- Nimic nu se leaga in jocul FCC ICIM Arad in acest sezon. Nici schimbarile la nivel de lot, cu plecarile mai putin experimentatelor Vernet si Montgomery si sosirea altor jucatoare de peste Ocean, cu o carte de vizita bogata, Poole si Coker, nu au adus, deocamdata, revirimentul asteptat. E drept, ghinioanele…

- La un an de cand Lorin Fortuna a trecut la cele veșnice, camarazii sai revoluționari au depus, sambata, coroane de flori, la mormantul sau din Cimitirul Eroilor din Timișoara. Lorin Fortuna a fost primul președinte al Consiliului Județean Timiș de dupa Revoluția din 1989.

- Largirea strazii Popa Sapca la doua benzi nu va fludiza traficul din Timisoara. Asta crede senatorul USR Nicu Falcoi, care este convins ca investitia facuta de administratia condusa de Nicolae Robu este inutila. Amintim ca largirea strazii Popa Sapca la doua benzi este parte a proiectului de largire…

- Doua intamplari culturale intru totul extraordinare au polarizat vineri dupa-amiaza atentia timisorenilor care au participat, la Bastionul „Theresia”, la deschiderea Muzeului „Stefan Popa Popa’S” si a celei de-a V-a editii a Salonului international de caricatura de presa si arte vizuale satirice, manifestari…

- Cercetari complexe in cazul tinerilor snopiti in bataie de mai multi politisti si jandarmi langa Timisoara. Tinerii au fost confundati cu niste interlopi si au ajuns la spital in stare grava. Cei opt polițiști și jandarmi au fost audiați toata noaptea, la Parcehtul Militar.

- Deputatul liberal Pavel Popescu a lansat, vineri, un apel la toți parlamentarii timișeni și la președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, sa susțina proiectul de realizare a Muzeului Revoluției Anticomuniste in fosta cladire a Comenduirii Garnizoanei din Piața Libertații din Timișoara.…

- Autospeciala este achiziționata cu bani de la Consiliul Județean Timiș – 6,5 milioane de lei. Utilajul are atat o platforma pentru salvarea persoanelor, cat și un spațiu care le permite pompierilor sa acționeze pentru stingerea incendiilor și le va permite acestora accesul la intervenții…

- Accidentul s-a produs la intersecția strazii Lalelelor cu Matasarilor și din fericire s-a soldat numai cu pagube materiale, spun pompierii. Cei de la ISU Banat anunța ca acum a fost prima data cand au fost anunțați de accident printr-un sistem de siguranța montat pe unul dintre autoturismele…

- Modificarile codului fiscal au provocat un adevarat „tsunami” in randul unei parti a alesilor locali. Nicolae Bitea, liderul grupului consilierilor judeteni ai PNL Timis, este convins ca noua fiscalizare va afecta multe investitii, in conditiile in care o mare parte din sumele care reprezentau venituri…

- Platile in avans pe campania 2017 au adus in aceasta toamna in Caras-Severin 21 de milioane de euro. „Chiar sunt bucuros sa anunt o asemenea cifra care nu este trecut cu vederea in judetul nostru. Si vorbim doar de platile in avans, fara cele pentru sprijinul cuplat la bovine. Ministrul Agriculturii…

- ''Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) — Serviciul Județean Anticorupție ( SJA) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic, la scurt timp dupa ce a primit suma de 450 lei cu titlu de mita…

- Pompierii de la ISU Timiș au avut, miercuri dimineața, o intervenție extrem de dificila. La doi pași de Timișoara, ei au luptat, timp de cateva ceasuri, cu un incendiu violent izbucnit la o pensiune.

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Bihor a confirmat mandatul de arestare preventiva emis pe numele inculpatului Rogia Sorin Ioan. Potrivit declarațiilor inculptatului, totul a pornit de la discuțiile in contradictoriu in legatura cu concepțiile despre viața și religie.…

- Tramvaiul Autentic, in probe la Timișoara. Astra Vagoane Calatori a scos pe piata un nou model de tramvai, botezat „Autentic”, care a fost deja testa, zilele trecute, pe liniile din Timisoara, in baza unui contract de comodat cu Regia Autonoma de Transport din oras. „Componentele provin in mare parte…

- Polițiștii locali, in colaborare cu inspectorii din cadrul Direcției de Sanatate Publica Timiș, au facut mai multe controale, pe linie comerciala, dar și cu privire la respectarea ordinii și liniștii publice, descoperind o serie intreaga de incalcari ale legii. „Au fost verificate un numar de 20 de…

- Dupa ce bizarele marcaje de pe pasajul Jiul din Timisoara au ajuns subiect de gluma pe Facebook, iata ca lucrarea primarului Nicolae Robu este comentata si de jurnalistii englezi. „Drumul spre iad”, titreaza tabloidul The Sun, probabil inspirat din hitul lui Chris Rea, “The Road to Hell”. Privita de…

- Scriitorul Sebastian Lazaroiu (foto) se va afla miercuri, 22 noiembrie, la Timișoara. La ora 18, el va vorbi in Libraria “La Doua Bufnite” despre romanul sau, “Balena Albastra”, aparut anul acesta la Editura Polirom, in colecția “Ego. Proza”, iar Marcel Tolcea și Oscar Manto ii vor fi alaturi. “Fiecare…

- Ciacova este un orasel cu o istorie bogata, iar recentele sa paturi care s-au facut la reteaua de alimentare cu apa potabila au scos la iveala noi artefacte. Arheologul Dorel Micle, de la Universitatea de Vest din Timisoara, ne-a declarat ca s-au gasit mai multe obiecte de ceramica si monede, care urmeaza…

- Totuși, Robu spune in continuare ca marcajele din acea intersecție sunt perfect in regula și nu sunt o premiera decat pentru Timișoara, in alte orașe din lume existand semnalizari similare. „Toata lumea care a fost intrebata a spus ca e in regula. Dincolo de ceea ce au spus cei care…

- Timisoara si Odorhei jucau miercuri primul meci direct din aceasta saptamana in prima liga, la fotbal feminin, echipa banateana impunandu-se cu 5-2. Joi, harghitenii puteau sa isi ia revansa la handbal masculin.

- Avantul Topolovatu Mare este una dintre nucile tari ale Campionatului Judetean Timis. Echipa antrenata de Alin Munteanu si Bogdan Giuchici ocupa pozitia secunda in seria a II-a, cu 26 de puncte, la 13 lungimi in urma liderului neinvins CSC Dudestii Noi, insa sezonul aflat in desfasurare este unul in…

- Ceea ce ar fi putut fi o banala ieșire pentru a cumpara lapte se transforma intr-o… aventura din care planeta intreaga are de caștigat. „Noroc cu laptele” este un spectacol-lectura pentru copii si adulti, o invitatie de a patrunde in lumea fantastica pe care un tata si fiicele sale o creeaza…

- Pe data de 16 Noiembrie 2017 la Brașov are loc cea de a 4-a ediție a celui mai mare eveniment de business networking din regiunea centrala. Peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri local se intalnesc in cadrul evenimentului organizat de bizz.club Brașov. Evenimentul se adreseaza catre antreprenori…

- Laura Codruta Kovesi primeste o lovitura dura de unde se astepta mai putin. Chiar conducatorul tezei sale de doctorat sustine ca procurorii fac abuz in legatura cu acuzatiile de abuz in serviciu si propune ca infractiunea sa iasa de sub competenta DNA. Profesorul doctor Viorel Pașca de la Facultatea…

- Timișoara a ajuns din nou subiect național de discuție din cauza modului alambicat in care a fost marcata intersecția strazilor Republicii și Jiul. Imaginile aeriene au facut deliciul internauților, știrile pe aceasta tema devenit rapid virale. In timp ce mulți au facut mișto de desenele…

- Marcajele realizate la Pasajul Jiul au starnit controverse in randul conducatorilor auto din Timisoara, pentru unii fiind prea complicate si chiar de neinteles. Incercand, oarecum, sa clarifice treburile, un timisorean a postat pe Facebook imaginea alaturata, insotita de urmatorul text: „Am facut acest…

- Analistul fiscal Adrian Benta sustine ca ordonanta de modificare a Codului Fiscal care tocmai a fost publicata in Monitorul Oficial prevede in continuare scutirea de impozit pentru IT-isti si cercetatori. Astfel, nu se justifica declaratia deputatului PSD Ana Birchall, care vineri seara a…

- Majoritatea bunurilor sunt de o calitate indoielnica, iar preturile sunt destul de ridicate. Potrivit renasterea.ro, la magazinul ANAF din Timisoara, amplasat la parterul institutiei de pe strada Gheorghe Lazar, se vindeau periute de dinti pentru copii, cu baterie, la 30 de lei (fata de 45,…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a vizitat marți, 7 noiembrie, blocul de pe strada Matei Milo din Timișoara. A fost realizata expertiza tehnica pentru reabilitarea acestui imobil, iar suma necesara pentru consolidare, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și execuția…

- De mai mulți ani, Timișoara este lipsita total de cursele aeriene care faceau pe vremuri legatura cu capitala Austriei. In mod ciudat, deși au fost aniversați cu destula pompa 300 de „ani-lumina” de la cucerirea Cetații Timișoarei de prințul Eugeniu de Savoya, iar mulți banațeni se mandresc cu porecla…

- In anul 2013, Elisabeta Lipa, președinta Federației Romane de Canotaj, a vizitat Timișul și i-a picat cu tronc Lacul Surduc, lansand o idee benefica atat pentru zona de est a județului, cat și pentru sporturile nautice: amenajarea unei piste de canotaj. In luna iunie a anului respectiv, autoritațile…

- La propunerea prof. dr. Dan V. Poenaru, președintele comisiei de sanatate a CJT, aleșii județeni au aprobat, luni, acordarea diplomei de excelența a instituției conf. dr. Mariana Cernicova-Buca, pentru evidențierea pe plan intern și internațional a intereselor și imaginii județului Timiș. „Personalitate…

- Simpozionul este structurat pe doua secțiuni (istorie și arheologie), tema dezbaterilor fiind istoria Evului Mediu din zona centrala și sud-estica a Europei. Lucrarile stiintifice vor aborda subiecte de istorie politica, sociala și militara și studii ale unor piese de patrimoniu reprezentative…