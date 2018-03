Laborator de ARME CHIMICE descoperit la periferia Damascului

Stiri pe aceeasi tema

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Stephan Dujarric a declarat ca bombardamentele si raidurile aeriene din regiunea Ghuta de Est, care se afla in apropierea Damascului, continua, impiedicand accesul ajutorului umanitar in zona de conflict. "Continuarea ostilitatilor in Ghuta de Est au rezultat in cel putin 100 de morti in ultimele…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un aliat neclintit…

- Administrația Trump ia in considerare o noua acțiune militara in Siria, dupa ce a aparut informația ca armata președintelui sirian Bashar al-Assad s-a folosit inca o data de arme chimice impotriva propriei populații din Ghouta Orientala. Ar fi al doilea atac american in mai puțin de un an.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump au afirmat joi, in cursul unei convorbiri telefonice, ca regimul sirian trebuie tras la raspundere pentru atacurile cu arme chimice si bombardamentele impotriva civililor in enclava siriana Ghouta Orientala, a anuntat vineri biroul…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Marea Britanie ar putea bombarda Siria, daca dictatorul Bashar al-Assad continua sa foloseasca arme chimice asupra populației, a avertizat luni ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson, fost primar al Londrei.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- „Guvernul Siriei neaga in mod categoric ca deține arme chimice. Credem ca folosirea unor astfel de arme reprezinta un act imoral și inacceptabil, indiferent de context”, a declarat Faisal Mekdad, ministrul adjunct de Externe al Siriei, citat de site-ul postului France 24. Reacția Guvernului…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Efectivele militare iraniene se afla în Siria la invitația Administrației Bashar al-Assad și vor fi retrase doar la cererea acestuia, potrivit unui anunț al reprezentantului executivului de la Teheran.

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta 'responsabilitatea' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP.'Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii, au fost victime ale unui presupus…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- "Au fost unii provocatori, dar nu erau turci. Stim cine sunt, cine a platit pentru aceste provocari si care a fost suma", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile Tass si Sputnik. "Nu este nimic bun in legatura cu aceste incidente. Sunt provocari menite sa distruga acordurile precedente", a…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Statele Unite au denuntat vineri 'obstructionismul regimului sirian' fata de negocierile de pace de la Geneva, facand ape la statele care il sustin pe presedintele Bashar al-Assad sa faca 'presiune' asupra Damascului, transmite AFP.Ultima runda de negocieri s-a incheiat joi fara progrese,…

