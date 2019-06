Laborator clandestin de fabricare a cocainei a fost descoperit în urma unei furtuni ''Joi dimineata, un imens laborator de productie de cocaina a fost gasit intr-un hangar al unei ferme situate pe strada Molenweg "din Oud-Vossenmeer, din sudul provinciei Zeelanda, a anuntat politia intr-un comunicat.



"Aceasta este unul dintre cele mai mari laboratoare descoperite in tara conform expertilor politiei", noteaza sursa citata.



Martori care ar fi participat la indepartarea copacului cazut de-a lungul acestei strazi, in noaptea de miercuri spre joi, au alertat politia cand au simtit un miros ciudat si au vazut barbati ''suspecti'' in apropierea hangarului, in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul 2016/679, din 27 aprilie 2016; Decizia Comisiei din 19 iulie 2016; Hotarârea Curtii de Justitie a Uniunii din 26 martie 2019; Rezolutia Parlamentului din 30 ianuarie 2019. În mod foarte probabil, foarte putini oameni pot identifica importanta referintelor de mai sus. Cu toate…

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…

- ALDE TELEORMAN – COMUNICAT DE PRESA in Eveniment / on 09/05/2019 at 11:17 / Ziua Europei sau Ziua Schuman, așa cum mai este cunoscuta datorita declarației istorice facute la data de 9 mai 1950 de ministrul de externe francez Robert Schuman, prin care acesta propunea crearea unei noi forme de…

- Romania ocupa pozitia 15 in Uniunea Europeana (UE) la autoturismele noi inmatriculate, in primul trimestru al acestui an, cu 35.836 de unitati, o crestere cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cea mai buna evolutie din UE, conform datelor furnizate ieri de ACAROM, potrivit Mediafax. In…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Luni țarile Uniunii Europene au dat aprobare finala pentru începerea negocierilor comerciale cu Statele Unite dupa câteva luni de întârziere din cauza poziției de rezistența a Franței.CC0 / Pixabay / YvonneHModificari la intrarea in UE: Ce…

- Autoritatile malteze au pus sub acuzare trei imigranti, cu varste intre 15 si 19 ani, fiind acuzati de terorism dupa ce au deturnat o nava comerciala, fortand capitanul vasului sa se indrepte spre Malta, informeaza agentia Dpa, relateaza Mediafax.Citește și:Un ministru al Apararii din Europa…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat luni de Autoritatea Bancara Europeana (EBA).…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat de Autoritatea Bancara Europeana (EBA). Majoritatea…