La Zimnicea, tradiţiile se păstrează din generaţie în generaţie Șase tineri din Zimnicea s-au aruncat in apele inghețate ale Dunarii, pentru a marca Boboteaza. Pentru curajul lor, tinerii au fost rasplatiți cu premii in bani. Sarbatoarea a inceput devreme, atunci cand localnicii și-au scos caii la o parada ce s-a desfașurat pe arterele principale ale orașului, pentru Botezul cailor. Se spune ca cei ce-si Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

