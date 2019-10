Stiri pe aceeasi tema

- Revista Unica și Digi World te așteapta miercuri, 23 octombrie, la Crystal Ballroom Palace, sala Viena, pentru un worshop de neuitat – Cum sa prinzi 100 de ani, longevitatea la romani. Odata cu apariția pe micile ecrane a documentarului original Digi World „Cum sa prinzi o suta”, revista Unica și realizatorii…

- Echipa naționala a Romaniei va infrunta, sambata, incepand cu ora 19:00, reprezentativa Insulelor Feroe, in preliminariile pentru Euro 2020.Selecționerul Cosmin Contra a prefațat meciul cu Insulele Feroe: „Ne așteapta un meci greu, contra unei echipe care joaca bine, in special in meciurile…

- Turistii care viziteza Castelul Corvinilor din Hunedoara pot avea parte si de senzatii tari in vehicule militare. Ideea este a unui tanar pasionat de senilate, care ii transporta pe vizitatori pe traseul unei foste mocanite din muntii Poiana Rusca. Un drum pe cat de greu, pe atat de fermecator. La sfarsitul…

- Deputatul PSD Alexandru Stanescu, initiator al proiectului care include cormoranul mare printre speciile pentru care este permisa vanatoarea, a declarat ca aceasta specie s-a "inmultit foarte mult" in tara noastra, consumand aproximativ 20.000 de tone de peste anual."Ideea a venit in urma…

- Un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere in 2020 in Romania, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renuntarii la cota unica de impozitare si adoptarea impozitarii progresive, le-a transmis marti seara presedintele Camerei…

- Cei mai cautați angajați din Romania. “Anul 2019 a fost anul specialistilor, al candidatilor maturi, cu experienta” CV-urile care au inregistrat cele mai multe vizualizari pe platforma eJobs in perioada ianuarie-august 2019 sunt cele ale candidatilor din grupa de varsta 36-45 de ani, informeaza…

- Ma numar printre fericiții care au reușit marți, 30 iulie, sa depuna online declarația unica. A durat câteva minute și singura nemulțumire a fost ca formularul pdf inteligent pe care a trebuit sa-l completez avea cuvinte incomplete așa cum sunt și alertele Ro-Alert primite de bucureșteni în…

- De astazi, profesorii din generatia a sasea sustinuta de Teach for Romania incep perioada de practica in comunitatile Mihailesti si Costesti din judetul Buzau! Teach for Romania, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, organizeaza in perioada 25 iulie – 7 august o scoala de vara pentru…