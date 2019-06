La Washington, italianul Salvini își afişează apropierea faţă de Statele Unite şi de Trump Matteo Salvini, ministrul de Interne de extrema dreapta, care s-a impus tot mai mult ca omul forte al guvernului populist din Italia, si-a afisat luni, la Washington, "apropierea" de administratia lui Donald Trump. Nu a avut loc nicio întâlnire cu președintele Statelor Unite, dar vicepremierul italian, a fost primit de secretarul de stat Mike Pompeo și apoi, la Casa Alba, de vicepreședintele Mike Pence, potrivit rador.



