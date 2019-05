Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 27 mai – 09 iunie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. In ...

- DOBROGEA Media temperaturilor maxime va scadea, de la 20 de grade în prima zi, pâna la 15 grade în data de 8 mai. Ulterior valorile termice maxime vor fi în general în creștere, astfel încât la sfârșitul intervalului de prognoza media lor va…

- In majoritatatea regiunilor tarii vremea se va raci in urmatoarele zile, temperaturile maxime coborand spre 13 grade in Transilvania. De saptamana viitoare, temperaturile incep sa creasca pana la maxime de 22 de grade in Muntenia, potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in…

- Vremea se incalzeste in urmatoarea perioada, insa nu scapam de ploi. In timp ce in mare parte din tara temperaturile cresc, sunt si zone unde se anunta raciri accentuate.Estimarea Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM) valabila pana pe 5 mai si este realizata folosind produsele numerice ale Centrului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o estimare a evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 8 – 21 aprilie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. ...

- ANM a actualizat prognoza pentru prima jumatate a lunii noiembrie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt...

- Luna martie aduce precipitații puternice în toata țara, iar la munte se va așterne un nou strat de zapada. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 25 februarie-10 martie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru…

- Ultima zi de iarna vine cu soare și o vreme primavaratica. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele iși face apariția printre cei cațiva nori de pe cer. Vremea se incalzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va inregistra la amiaza in sud: 14 grade. In centrul teritoriului…