- Prima zi a referendumului pentru redefinirea familiei in legea fundamentala s-a incheiat. Intrebarea inscrisa pe buletine: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".

- 664.347 de prahoveni sunt asteptat pe 6 si 7 ocombrie sa se prezinte la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie. La nivelul judetului au fost amanjate 623 de sectii de vot, dar alegatorii pot vota si in alte localitati decat cele de domiciliu, pe listele suplimentare.

- Sambata, ora 7.00, se deschid urnele in tara si strainatate in cadrul referendumului pentru redefinirea familiei. 18.662 sectii de votare au fost organizate pe teritoriul Romaniei, iar alte 378 de sectii de votare sunt in strainatate.

- La ora 21.00, ora Romaniei, a inceput votul in strainatate pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie. Primii care voteaza sunt romanii din Auckland, Noua Zeelanda, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe.

- Un numar de 47 de europarlamentari i au trimis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila pe tema referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, spunand ca Executivul este practic complice la incalcarea drepturilor omului. Europarlamentarii atrag atentia ca redefinirea familiei poate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, miercuri, ca va vota la referendumul pentru redefinirea noțiunii de &"familie&" în Constituție, deși în acea perioada va fi plecat din țara.

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. „In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…