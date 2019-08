La volan pe strazile Constantei, cu alcool, cannabis si amfetamina in sange

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, vineri, 26 iulie a.c., la ora 16.25, pe strada Victor Deleu, din municipiul Zalau, un autoturism condus de un zalauan de 25 de ani. La testarea cu alcooltestul, rezultatul a fost negativ. Intrucat soferul nu avea un comportament corespunzator…

- La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un tanar, de 24 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Traian, din localitate, iar in urma testarii cu aparatul Drug Test a rezultat…

- Astfel, vineri, sâmbata și duminica, pe timp de noapte, în intervalul 03:00 – 06:00, dar și pe timp de zi, polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație, în special a celor produse pe fondul consumului de alcool și a substanțelor psihoactive. …

- Un șofer sub influența alcoolului și a drogurilor a fost prins in urma unei tamponari, in Oradea. Polițiștii l-au testat in urma accidentului și au constatat ca bause și consumase substanțe interzise. Accidentul a avut loc vineri dimineața in Oradea, iar in tamponare au fost implicate mai multe autovehicule,…

- Polițiștii constanțeni au demarat o acțiune in stațiunea Mamaia pentru a-i prinde pe șoferii care consuma alcool și droguri. La primii doi șoferi opriți testul a ieșit pozitiv! Un șofer sub influența alcoolului și unul sub influența cannabisului au fost depistați in trafic, in stațiunea Mamaia, in cursul…

- La data de 9 iunie 2019, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un tanar din Calarsai, prins sub influensa substantelor psihoactive la volan este cercetat penal de politisti. Barbatul a fost oprit in trafic, la un control de turina, iar oamenii legii au constatat ca are un comportament ciudat.

- DEPISTAT CONDUCAND PE DRUMURILE PUBLICE SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE Un barbat este cercetat penal dupa ce a fost depistat in flagrant de polițiști conducand un autoturism in municipiul Focșani sub influenta unor substanțe psihoactive. La data de 8 mai a.c., ora 16.10, polițiștii Serviciului…