La Viitorul curg banii! Gică Hagi negociază vânzarea unei părți a clubului către Dedeman Gica Hagi negociaza vanzarea unei bucați din club catre frații Paval, a caror avere e de 1,8 miliarde de euro, in cel mai bun moment din istoria Viitorului: cu cedarea lui Ianis la Genk tocmai a ajuns la 35 de milioane de euro primiți doar din transferuri in șapte ani. Hagi crede ca randamentul excelent al afacerii pe care el a inființat-o in urma cu zece ani constituie un moment prielnic pentru vanzarea unei bucați din ea. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

