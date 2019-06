La Uzina Mecanică Plopeni se vor fabrica arme de ultimă generaţie * Memorandumul de intelegere cu producatorul italian Beretta Holding se semneaza astazi Nicoleta Dumitrescu Declarația ministrului Economiei, de la inceputul acestui an, ca industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generatie, in Prahova, in colaborare cu compania italiana Beretta, inceperea productiei fiind preconizata in toamna, devine certitudine. Astazi, potrivit unui comunicat de presa oficial, la București, la sediul Ministerului Economiei, va avea loc ceremonia de semnare a memorandumului de ințelegere intre Beretta Holding și Uzina Mecanica Plopeni SA, filiala… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

