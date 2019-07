Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru cumpararea primelor 16 garnituri a fost finalizata. Valoarea contractului este de peste 33 de milioane de euro fara TVA, ceea ce inseamna ca vor fi date putin peste 2 milioane de euro fara TVA pentru fiecare garnitura. In contract este prevazuta insa si o suma mai mare, de peste…

- Luni, 8 iulie, a fost lansata licitația pentru intocmirea Documentației tehnice pentru traseul mountain bike Poiana Brașov, care va completa documentația deja existenta la Primaria Brașov, pentru a putea demara licitația in vederea realizarii lucrarilor de amenajare a traseelor de downhill. ,,In aceasta…

- 18:14:53Lugojenii vor trebui sa mai astepte pana sa se plimbe cu autobuze electrice. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice , institutia care va finanta programul de achizitie a autobuzelor, a anulat licitatia prin care la Lugoj urmau sa ajunga 9 mijloace de transport, cu statiile…

- Primaria Municipiului București a anunțat ca doi operatori - asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (Romania - Otopeni, reprezentant al companiei BYD - China) - au depus oferte pentru cele 100 de autobuze electrice…

- Consiliul UE a adoptat miercuri dosarele ramase referitoare la piata energiei electrice si la Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei, informeaza un comunicat de presa al Consiliului UE. Adoptarea celor patru dosare reprezinta ultima etapa a procesului legislativ.…

- Termenul pentru depunerea ofertelor la licitatia de aproape un miliard de euro pentru achizitia a 80 de trenuri in Romania a fost prelungit de pe 3 iunie pana pe 1 iulie. Contestatiile depuse de cehii de la Skoda si spaniolii de la Patentes Talgo au fost admise partial de catre Consiliul National de…

- Evenimentul INFRATRANS® 2019 va incepe in data de 4 iunie, in statia CFR Bucuresti Nord. Evenimentul organizat de AIFR si Club Feroviar se desfasoara sub inaltul patronaj al Ministerului Transporturilor si cu sprijinul CFR SA, CFR Calatori, CFR Marfa, Metrorex, STB, AFER si CENAFER. Evenimentul va avea…