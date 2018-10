Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul liderului PSD vine dupa informatiile conform carora cel putin 33 de lideri PSD au semnat o scrisoare comuna prin care cer demisia lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, dar si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea nemultumitilor din PSD are 33 de semnatari si vineri…

- Liviu Dragnea e dispus sa-și dea demisia, dar numai daca liderii organizațiilor județene ale PSD i-o vor cere. Adica, 33 de lideri locali ai partidului trebuie sa se puna de acord ca sa-i ceara președintelui partidului sa faca un pas in spate. Președintele PSD a facut acest anunț in ședința la care…

- Presedintele interimar al filialei PSD Cluj, Horia Nasra, ar fi trecut in tabara anti-Dragnea, desi este unul din liderii promovati de actualul liderul al partidului. Astfel, numarul filialelor care nu-l mai sustin pe liderul PSD ar fi ajuns la 16. Alaturi de Cluj, cel mai nou sosit in clubul anti-Dragnea,…

- Meteorologii au emis o noua alerta cod galben de ploi torentiale, furtuni si grindina, valabila in 25 de judete de duminica de la ora 14.00 pana luni la ora 23.00. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si local in Oltenia si…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 27.491 locuri de munca, în data de 21 august 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru rauri din opt judete, aceasta fiind valabila de miercuri de la ora 15.00 si pana joi, la ora 10.00. De asemenea, este cod galben pentru alte rauri, din majoritatea judetelor tarii. Potrivit hidrologilor, de miercuri, ora 12.00, pana joi, la ora 24.00,…

- Judetele Tulcea si Galati sub Cod portocaliu de furtuni Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi, vijelii si descarcari electrice, valabile pe durata urmatoarei ore în localitati din judetele Tulcea si Galati. Conform Administratiei Nationale…

- Magistrala BRUA, care va traversa Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, trece prin Corbu, Oporelu, Priseaca, Teslui, Strejesti, Gradinari, Potcoava si Scornicesti. Sectiunea de pe teritoriul Romaniei a BRUA are o lungime de 528 de kilometri. Porneste de la sud, din judetul Giurgiu, spre vest, traversand…