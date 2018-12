Stiri pe aceeasi tema

- La ora actuala criza forței de munca a ajuns destul de serioasa și include cifre ce devin ingrijoratoare pentru orice antreprenor care dorește sa-și dezvolte o afacere ce presupune angajarea unui numar mai mare de lucratori calificați in anumite domenii de activitate. O data cu dezvoltarea firmelor…

- Primul spital dedicat elefantilor, situat in oras sfant Mathura, din nordul Indiei, a fost inaugurat la inceputul lunii noiembrie si gazduieste 23 de elefanti cu ajutorul organizatiei Wildlife SOS si al unei echipe de aproape 20 de specialisti, relateaza luni EFE preluata de Agerpres. Mia si…

- Adrian V. Radulescu, in atentia parlamentarilor constanteni. Deputatii si senatorii constanteni care au raspuns invitatiei lansate de cotidianul ZIUA de Constanta au avut ocazia sa l regaseasca sau sa il cunoasca mai bine pe omul care a scris istorie pentru Dobrogea.Cu cateva zile inainte de Ziua Dobrogei,…

- Guvernul japonez a aprobat vineri un proiect de lege care sa faciliteze angajarea de muncitori straini in domeniile care se confrunta cu un deficit de forta de munca, informeaza Reuters, conform Agerpres.

- Noua cupluri de vedete din Romania pornesc in aventura vieții lor, in curand, la Antena 1, in cel de-al doilea sezon "Asia Express". Spre deosebire de anul trecut, vedetele care vor lupta pentru marele premiul vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka și India.

- Bianca Dragusanu se va chinui in India pentru 90.000 de euro? Reality show-ul Asia Express de la Antena 1 presupune ca vedetele participante sa renunte la confortul si luxul cu care erau obisnuite in Romania si a se adapta conditiilor foarte modeste din zonele sarace ale unor tari din Asia. Vor trebui…

- Antena 1 pregateste un nou sezon al show-ului de aventura „Asia Express“. Spre deosebire de anul trecut, vedetele vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka si India.